La giunta municipale ha approvato la partecipazione all’avviso pubblico “Sport e Periferie 2026”, promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, candidando la proposta progettuale esecutiva denominata “Intervento di riqualificazione dell’ex Macello di via Regis da destinare a impianto sportivo polivalente”, per un investimento complessivo pari a 2 milioni e 250 mila euro.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politiche nazionali finalizzate al potenziamento delle infrastrutture sportive, alla promozione dell’inclusione sociale e al miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane, attraverso la realizzazione di spazi moderni e accessibili dedicati allo sport e all’aggregazione. Il progetto prevede la completa riqualificazione dell’area dell’ex mattatoio comunale, compresa tra le vie M. Regis e Tukory, oggi caratterizzata da condizioni di degrado e inutilizzo, mediante la realizzazione di una nuova struttura sportiva polivalente, sostenibile sotto il profilo ambientale e pienamente integrata nel contesto urbano.

“L’intervento – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Santi Romagnolo – rappresenta un passaggio strategico per il rinnovamento dell’impiantistica sportiva cittadina. Il nuovo complesso sarà infatti destinato a sostituire l’attuale “PalaTukory”, struttura ormai non più adeguata agli standard richiesti dalle moderne attività sportive e aggregative. Con la deliberazione adottata, il Comune ha approvato il progetto esecutivo per un importo com-plessivo di 2.250.000 euro, impegnandosi altresì a garantire la quota di cofinanziamento prevista dall’Avviso, pari al 15% del contributo richiesto, corrispondente a 293.500 euro, anche attraverso eventuali ulteriori fonti di finanziamento nazionali o regionali”

La nuova struttura sarà concepita come uno spazio multifunzionale dedicato non soltanto alla pratica sportiva, ma anche alla socialità e alle attività aggregative, con particolare attenzione alle esigenze delle associazioni sportive del territorio e delle giovani generazioni. Il progetto integra inoltre soluzioni tecnologiche e impiantistiche orientate all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. Parallelamente, l’area attualmente occupata dal Palasport sul lungomare sarà riconvertita in coeren-za con le previsioni del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM), attraverso la realizzazione di spazi aperti e maggiormente fruibili dalla cittadinanza. È prevista, tra l’altro, la creazione di un nuovo campetto polifunzionale all’aperto che andrà ad affiancarsi a quello già esistente, contribuendo allo sviluppo di un sistema sportivo diffuso e accessibile.

“L’adesione all’Avviso “Sport e Periferie 2026” – aggiunge l’assessore allo Sport Santi Saraó – rappresenta un’importante opportunità per dotare Milazzo di un’infrastruttura moderna e funzionale, capace di coniugare rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale e valorizzazione dello sport come strumento di crescita sociale e culturale della comunità”.

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