L’Amministrazione comunale ha concesso il patrocinio alla “Milazzo Film Festival Summer Edition 2026”, lo spin-off estivo della prestigiosa rassegna cinematografica che negli ultimi anni si è affermata come uno degli appuntamenti culturali più significativi del territorio.

L’evento, organizzato dall’Associazione L’Altra Milazzo, si svolgerà il 7 e l’8 luglio presso il Lido Medusa di Tono e rappresenta un’importante anticipazione della tredicesima edizione del Milazzo Film Festival, la cui programmazione principale è già fissata dal 31 marzo al 3 aprile 2027. La Summer Edition nasce con l’obiettivo di estendere la programmazione del Festival lungo l’intero arco dell’anno, intercettando il pubblico turistico presente durante la stagione estiva e valorizzando ulteriormente il patrimonio paesaggistico e culturale della città attraverso il linguaggio universale del cinema.

Le due serate saranno caratterizzate da incontri, dibattiti e momenti di confronto con autori e professionisti del settore cinematografico, a partire dalle 20.45, seguiti dalle proiezioni della rassegna previste alle 21.15.

«Abbiamo ritenuto doveroso sostenere questa iniziativa – afferma il sindaco Pippo Midili – perché il Milazzo Film Festival rappresenta oggi una delle manifestazioni culturali più qualificate e identitarie della nostra città. Il patrocinio del Comune conferma la volontà dell’amministrazione di investire nella cultura come strumento di crescita sociale, promozione territoriale e attrazione turistica. Il Festival è diventato negli anni un efficace veicolo di promozione del brand “Città di Milazzo”, contribuendo a far conoscere le nostre bellezze naturalistiche, il patrimonio storico e le eccellenze locali ben oltre i confini regionali».

«La cultura rappresenta uno degli assi strategici della nostra azione amministrativa – conclude il sindaco Midili – e il Milazzo Film Festival è ormai una realtà consolidata che contribuisce concretamente alla crescita dell’offerta culturale cittadina e allo sviluppo del turismo culturale e del cineturismo, generando ricadute positive per l’intero tessuto economico locale».

Nato nel 2006 e rilanciato con continuità a partire dal 2021, il Milazzo Film Festival ha saputo consolidare il proprio ruolo nel panorama culturale siciliano e nazionale, con una proposta capace di coniugare cinema, formazione, arte e valorizzazione del territorio.

Particolarmente apprezzata dall’amministrazione comunale è la scelta di realizzare gli appuntamenti estivi in una location simbolo della costa mamertina, creando un connubio tra cultura e paesaggio che rafforza ulteriormente l’attrattività turistica della città.

Intanto la macchina organizzativa è già al lavoro per la tredicesima edizione del Festival. È stata confermata per il quarto anno consecutivo la direzione artistica affidata a Caterina Taricano e Mario Sesti, una scelta che punta a garantire continuità e qualità alla manifestazione, consolidandone il prestigio nel panorama cinematografico nazionale.



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