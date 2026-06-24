L’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea ha finanziato il progetto “Cultura e Tradizione D’a Mare”, presentato dall’Amministrazione comunale, per un importo complessivo di 29.280 euro. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2.2 del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, finalizzato a promuovere la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, attraverso azioni di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.

Il contributo coprirà il 100 per cento delle spese ammissibili e sarà finanziato per il 50 per cento con risorse dell’Unione Europea, per il 35 per cento dallo Stato italiano e per il restante 15 per cento dalla Regione Siciliana.

Il progetto del Comune di Milazzo è tra i 47 ammessi a finanziamento nell’ambito del bando regionale destinato agli enti locali siciliani per la promozione del consumo consapevole dei prodotti ittici pescati, allevati o trasformati in Sicilia secondo criteri di sostenibilità.

Attraverso “Cultura e Tradizione D’a Mare” saranno realizzate attività di informazione, comunicazione e promozione finalizzate a valorizzare le produzioni ittiche locali, diffondere la conoscenza delle tradizioni marinare e sensibilizzare cittadini, famiglie e giovani verso scelte alimentari consapevoli e sostenibili.

Le iniziative previste comprenderanno momenti di divulgazione, percorsi informativi e attività di coinvolgimento della comunità, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il territorio e la cultura del mare, elemento identitario della città di Milazzo.

«Si tratta di un risultato significativo – sottolinea il sindaco Pippo Midili – che consentirà di realizzare iniziative capaci di valorizzare la cultura del mare, sostenere le produzioni ittiche locali e rafforzare l’identità di Milazzo come città fortemente legata alle proprie tradizioni marinare. La pesca rappresenta non solo un settore economico importante, ma anche una componente fondamentale della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità».

«Questo finanziamento – prosegue il primo cittadino – ci permetterà di promuovere una maggiore conoscenza delle eccellenze ittiche siciliane, favorendo al tempo stesso la diffusione di una cultura della sostenibilità e del consumo responsabile. È un’opportunità per coinvolgere cittadini, scuole, operatori del settore e visitatori in un percorso di valorizzazione delle risorse del mare e delle professionalità che operano quotidianamente nel comparto della pesca. Va sottolineata “la capacità dell’Ente di intercettare opportunità di finanziamento regionali ed europee e di trasformarle in progetti concreti per la promozione del territorio, delle sue tradizioni e delle sue eccellenze produttive“».

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