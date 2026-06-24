Riapre venerdì 26 giugno la piscina dell’Eolian Milazzo Hotel, pronta a diventare il luogo ideale per vivere giornate all’insegna del relax, del benessere e della buona cucina. Sarà, infatti, possibile pranzare a bordo piscina I piatti dello chef Massimo Milano, che ormai da anni porta avanti il ristorante del noto albergo milazzese, potranno essere gustati non solo da chi è all’interno della piscina ma anche da chi sceglie l’Eolian solo per un semplice pranzo.

Affacciato sul mare e circondato da panorami mozzafiato che abbracciano il Golfo di Milazzo e le Isole Eolie, l’Eolian Milazzo Hotel rappresenta una destinazione esclusiva per chi desidera concedersi una pausa dalla routine quotidiana. Ma non solo. La riapertura della piscina segna l’inizio di una nuova stagione di eventi in programma tra luglio e agosto.

Il cartello estivo prevede il martedì e la domenica serate esclusive a bordo della piscina grande mentre il venerdì in quella del ristorante Eolian, interna alla struttura alberghiera.

Lasciati conquistare dall’atmosfera dell’Eolian Milazzo Hotel e regalati il piacere di una giornata speciale tra mare, sole e relax. Apertura dalle 10.30 alle 19. O da una serata suggestiva a bordo piscina

Per info e prenotazioni: 090.9221992

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER EOLIAN MILAZZO HOTEL







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