Nel cuore pulsante di Milazzo, nella centralissima Piano Baele, si accendono le luci su una novità gastronomica che promette di attirare l’attenzione non solo dei milazzesi ma anche a tutti i turisti che da qualche settimana hanno cominciato ad animare la Città del Capo.

E’ stato inaugurato DàRafè un locale che nasce con l’ambizione di fondere due cucine: quella napoletana con quella siciliana. Un sogno per i due proprietari Davide Barresi e Raffaele Nasti, che si avvera.

Non si tratta, infatti, della solita tavola calda, ma di un vero e proprio laboratorio d’unione tra due delle tradizioni culinarie più ricche, passionali e celebrate d’Italia. (GUARDA QUI IL VIDEO)

​DàRafè il patrimonio della cucina partenopea viene reinterpretato e rivisitato in chiave squisitamente sicula, dando vita a un menu dove la tradizione si fa audace. Immaginate i grandi classici napoletani che si trasformano in piatti siciliani. Un connubio inedito e sorprendente che trasformerà Piano Baele nel nuovo punto di riferimento per chi cerca la genuinità dei piatti fatti in casa.

Davide Barresi, già noto imprenditore di Milazzo gestisce da anni insieme alla sua famiglia il bar Cd, proprio di fronte il nuovo locale recentemente inaugurato. “Da sempre – confessa – sognavo di poter aprire un’attività di questo tipo. Cosa che è stata possibile quando ho conosciuto Raffaele, a cui mi lega una grande amicizia“.

Raffaele Nasti, napoletano, già proprietario nella città del Vesuvio di due rosticcerie e di un lido, ha sempre amato la Sicilia. Messina per esempio è il posto che aveva individuato per aprire una sua nuova attività. Poi ha visitato Milazzo ed è stato amore a prima vista”. “Raffaele – racconta Davide – ama il mare e ha scelto Milazzo per investire in Sicilia”.

DàRafè piatto forte è la frittatella di pasta proposta in diverse varianti, assolutamente da assaggiare prima degli altri prodotti che ogni giorno verranno proposti. Dai primi piatti, tipici della tradizione culinaria napoletana e siciliana, alla focaccia preparata rigorosamente con lievito madre.

Da non perdere anche la mozzarella di bufala campana che DàRafè troverete fresca ogni giorno.

Ma non solo. Il locale resterà aperto fino a mezzanotte dando a tutti la possibilità di cenare fino a tardi nell’accogliente area esterna studiata per accogliere la clientela.

ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER DARAFE’

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