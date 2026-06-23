Una domenica da incorniciare per il tiro con l’arco siciliano. Il 21 giugno, la città di Terni ha ospitato la fase nazionale del prestigioso Trofeo Pinocchio 2026, l’appuntamento più importante dedicato ai giovani arcieri italiani. In un’atmosfera di festa, sport e sana competizione, a brillare sono stati due straordinari talenti siciliani: Dario Fiorello e Asia Sgrò.

I due giovanissimi atleti, entrambi classe 2014 e impegnati nella divisione arco olimpico, hanno regalato grandi emozioni lungo la linea di tiro umbra, confermandosi tra le eccellenze nazionali della loro categoria. Il capolavoro della giornata porta la firma di Dario Fiorello. L’atleta della P.A.M.A. Archery Milazzo ha dominato la competizione individuale, conquistando una splendida medaglia d’oro al termine di una gara condotta con determinazione, precisione e grande maturità sportiva. Un successo prestigioso che proietta il giovane milazzese ai vertici del panorama nazionale giovanile.

Non è stata da meno Asia Sgrò, protagonista di una prova altrettanto brillante che le ha consentito di conquistare una preziosissima medaglia d’argento. Un risultato che conferma il suo talento e la sua costante crescita, contribuendo a tenere alti i colori della Sicilia in una manifestazione di assoluto livello. A rendere ancora più significativa l’impresa dei due giovani arcieri è la loro straordinaria continuità. Nonostante la giovanissima età, quella di Terni rappresentava infatti la terza partecipazione consecutiva alla fase nazionale del Trofeo Pinocchio. Un traguardo che testimonia il lavoro svolto negli anni, l’impegno quotidiano negli allenamenti e una passione autentica per questa disciplina. Dario e Asia sono ormai da tempo abituati ai gradini più alti del podio. Nel loro percorso sportivo hanno già conquistato numerosi titoli e riconoscimenti a livello regionale, costruendo una bacheca ricca di successi e confermando gara dopo gara le loro qualità tecniche e caratteriali. La Sicilia del tiro con l’arco può dunque celebrare due piccoli grandi campioni che, grazie ai risultati ottenuti e alla determinazione dimostrata, non rappresentano più soltanto delle promettenti speranze, ma autentiche realtà del movimento arcieristico italiano.

Milazzo e l’intera isola si godono i loro favolosi ragazzi d’oro e d’argento, orgoglio di una terra che continua a sfornare talenti e che guarda al futuro con entusiasmo e fiducia. Per Dario Fiorello e Asia Sgrò, il cammino è ancora lungo, ma le premesse per un futuro luminoso sono già tutte scritte nel bersaglio.

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