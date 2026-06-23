La macchina organizzativa del Milazzo Film Festival si è già messa ufficialmente in moto. Archiviato il successo delle passate stagioni, i motori della tredicesima edizione sono già accesi per programmare un appuntamento che si preannuncia ricco di novità, grandi ospiti e cinema di qualità.

La prima importante conferma riquarda la direzione artistica del Festival affidata nuovamente, per il quarto anno consecutivo, a Caterina Taricano e Mario Sesti. Una scelta nel segno della continuità e dell’eccellenza, che punta a consolidare il posizionamento della rassegna nel panorama cinematogratico nazionale.

Svelate anche le date ufficiali. L’edizione targata 2027 del festival è programmata dal 31 marzo al 3 aprile, quattro giorni intensi di proiezioni, incontri e dibattiti.

A dare ulteriore forza alla manifestazione sarà, ancora una volta, la storica collaborazione con l’Area Marina Protetta Capo Milazzo.

«Siamo felici e orgogliosi di rinnovare il nostro sostegno al Milazzo Film Festival anche per questa tredicesima edizione – precisa Giovanni Mangano, presidente Amp Capo Milazzo – Crediamo fortemente che il cinema e l’arte siano veicoli straordinari per sensibilizzare il pubblico sulla sostenibilità ambientale. Siamo certi che anche quest’anno il festival saprà stupirci, regalando a Milazzo e ai suoi visitatori un’esperienza culturale di altissimo livello».

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