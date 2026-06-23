Il MuMa Museo del Mare Milazzo è stato protagonista in Irlanda, presso la University College Cork, in occasione dell’ICASE – International Council of Associations for Science Education, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati all’educazione scientifica.

Nel corso del congresso, il Direttore del MuMa Carmelo Isgrò e la Vicedirettrice Carolyn Berger hanno presentato a una platea composta dai maggiori esperti mondiali di educazione scientifica il modello sviluppato dal Museo di Milazzo, illustrando come il MuMa rappresenti un esempio concreto di buone pratiche per promuovere l’Ocean Literacy, ovvero l’educazione all’oceano.

Particolare interesse hanno suscitato i progetti Let’s Digitise MuMa e Cassiopea Project, realizzati grazie al supporto di PRADA Group in partnership con UNESCO-IOC nell’ambito del programma SEA BEYOND, di cui Carmelo Isgrò é Ambassador. L’intervento ha rappresentato anche un’importante occasione per promuovere il territorio di Milazzo, il suo patrimonio naturalistico e culturale e il Castello di Milazzo, valorizzandone il ruolo come sede del MuMa e come luogo di divulgazione scientifica di rilevanza internazionale. La partecipazione al congresso ha riscosso un notevole apprezzamento da parte della comunità scientifica internazionale e apre nuove prospettive di collaborazione con istituzioni, università e organizzazioni impegnate nella ricerca, nella divulgazione scientifica e nell’educazione ambientale a livello mondiale.

Il riconoscimento ottenuto conferma il crescente ruolo del MuMa Museo del Mare Milazzo come punto di riferimento internazionale nella divulgazione scientifica e nell’educazione all’oceano, dimostrando come una realtà nata in Sicilia possa contribuire concretamente alle grandi sfide globali legate alla tutela del mare.

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