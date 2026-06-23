Un finanziamento complessivo di 230 mila euro è stato ottenuto per l’acquisto di mobili e nuovi arredi destinati agli asili nido e alle scuole dell’infanzia dei Comuni di Milazzo, San Filippo del Mela e San Pier Niceto.

Le risorse, erogate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, saranno impiegate per l’acquisto di arredi didattici innovativi e funzionali, finalizzati a rendere gli ambienti educativi più moderni, accoglienti e inclusivi, favorendo attività laboratoriali e per-corsi di apprendimento sempre più efficaci per i bambini della fascia 0-6 anni. Il progetto ha consentito di ottenere complessivamente 230 mila euro, di cui 130 mila destinati al Comune di Milazzo e 50 mila euro ciascuno ai Comuni di San Filip-po del Mela e San Pier Niceto. Milazzo, Comune capofila dell’iniziativa, ha coordinato il percorso progettuale che ha coinvolto le altre amministrazioni del comprensorio, permettendo la presenta-zione di una proposta condivisa e il conseguimento di un importante risultato a be-neficio dei servizi educativi rivolti all’infanzia.

«Si tratta di un finanziamento importante che consentirà di migliorare ulteriormente la qualità degli spazi educativi destinati ai più piccoli – ha affermato il sindaco Pippo Midili –. L’investimento permetterà di dotare asili nido e scuole dell’infanzia di arredi moderni, sicuri e adeguati alle nuove esigenze didattiche, contribuendo a creare ambienti sempre più funzionali e favorevoli alla crescita e all’apprendimento dei bambini. Questo risultato conferma quanto sia fondamentale la collaborazione tra enti locali. Fare rete, condividere progettualità e lavorare in sinergia consente di intercettare opportunità di finanziamento e di trasformarle in interventi concreti a favore delle comunità. Investire sui servizi educativi per l’infanzia significa investire sul futuro del territorio e sul benessere delle famiglie».

L’intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di qualificazione dell’offerta educativa locale, con particolare attenzione alla prima infanzia, settore considerato strategico per la crescita sociale e culturale delle comunità.

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