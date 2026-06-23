Si è svolto nell’aula consiliare il primo incontro promosso dall’assessore allo Sviluppo economico Nino Italiano con gli operatori commerciali della città. Un momento di confronto voluto dall’amministrazione comunale per ascoltare esigenze, raccogliere proposte e condividere le iniziative programmate in vista della stagione estiva e delle future strategie di sviluppo del territorio.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Pippo Midili, l’assessore Italiano e alcuni rappresentanti del settore commerciale. Nonostante la partecipazione sia stata inferiore alle aspettative, il confronto si è rivelato costruttivo e utile per approfondire diverse tematiche di interesse per la categoria. Nel corso della riunione il sindaco Midili ha ribadito l’importanza del dialogo diretto con gli operatori economici.

«Per noi è fondamentale conoscere il punto di vista degli esercenti sia in merito alla passata stagione estiva sia rispetto alle iniziative che l’Amministrazione intende realizzare nei prossimi mesi. Solo attraverso il confronto è possibile programmare interventi sempre più rispondenti alle esigenze della città».

Tra gli argomenti affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla viabilità, alla disponibilità di parcheggi, alla gestione dei rifiuti e alle prospettive di sviluppo urbano. In quest’ottica sono stati illustrati alcuni interventi già programmati, tra cui l’attivazione del parcheggio di via Impallomeni, che metterà a disposizione circa ottanta posti auto gratuiti per tutta la stagione estiva, con limite di sosta regolato dal disco orario, contribuendo a migliorare l’accessibilità al borgo e alle attività commerciali della zona. Ulteriori benefici sono attesi dal parcheggio realizzato sotto le mura del Castello, destinato a favorire una migliore gestione dei flussi veicolari e ad ampliare le possibilità di sosta per cittadini e visitatori.

L’assessore Italiano ha sottolineato come l’incontro rappresenti l’avvio di un percorso di confronto permanente con il tessuto produttivo locale. «Ho fortemente voluto questo momento di ascolto per comprendere più da vicino le esigenze degli operatori economici e individuare insieme le migliori soluzioni per sostenere e valorizzare il commercio cittadino».

Nel corso della riunione si è discusso anche dell’ipotesi di istituire eventualmente, anche un giorno alla settimana l’isola pedonale, misura tuttavia attualmente in fase di valutazione, e delle opportunità che potranno derivare da importanti interventi strategici come la realizzazione del porticciolo turistico e la riqualificazione dell’area ex Paladiana, opere considerate determinanti per la crescita economica e commerciale del territorio.Ampio spazio è stato inoltre dedicato al tema della raccolta differenziata e della fiscalità locale.

L’amministrazione ha evidenziato come la tassazione sui rifiuti continui a mantenersi tra le più contenute dell’Isola e ha ricordato le agevolazioni previste per la regolarizzazione delle posizioni debitorie pregresse. Tra le azioni finalizzate al miglioramento dei servizi è stata infine illustrata la rimodulazione del trasporto pubblico locale gestito da Sais, con un incremento delle corse che consentirà collegamenti più efficienti tra il centro cittadino, le periferie e le aree balneari.

L’amministrazione comunale conferma la volontà di proseguire nel percorso di ascolto e collaborazione con le categorie produttive, nella convinzione che il confronto costante rappresenti uno strumento essenziale per costruire politiche efficaci di sviluppo economico e valorizzazione del territorio.

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