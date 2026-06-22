Michele Cappadona è l’unico italiano tra le sei personalità distinte nel panorama professionale internazionale vincitrici del premio “Atlante d’Oro – Opifex et Mercator Mundi” per il 2026.

Cappadona è un dirigente di cooperative di spicco nel Terzo Settore (Sociale), noto principalmente per il suo ruolo ultraventennale come Presidente di AGCI Sicilia (Associazione Generale delle Cooperative Italiane) e L’Atlante d’Oro è il massimo riconoscimento istituito dall’Istituto Consolare Internazionale (ICI) nell’ambito del Premio Internazionale Opifex et Mercator Mundi. Il prestigioso premio celebra i valori fondanti di Virtus, Labor e Excellentia, promuovendo etica, trasparenza, correttezza, dignità personale e impegno sociale nel fare impresa. Destinatari sono imprenditori, professionisti e istituzioni che contribuiscono a una visione globale dell’economia sostenibile e del valore umano.

Il premio è stato attribuito con la seguente motivazione: «in segno di altissimo riconoscimento per aver sorretto e guidato lo sviluppo sociale e culturale con sapienza ed etica, incarnando i valori di progresso e promuovendo nuove vie di cooperazione tra le nazioni». Una premiazione che sancisce ancora una volta il profondo legame culturale, economico e istituzionale tra Italia e Romania, ponendo i riflettori su chi, con il proprio lavoro quotidiano, costruisce ponti di progresso nel mondo.

«Da sempre in prima linea – riporta il comunicato ufficiale diffuso dall’ICI –, Michele Cappadona si muove instancabilmente per far emergere e valorizzare lo splendido territorio della Sicilia, lottando con fermezza per i diritti delle persone e delle imprese locali, incentivandone con successo la presenza storica e competitiva nei mercati esteri. Un vero ‘Titano’ dello sviluppo economico e della cooperazione tra le nazioni».

«Sono profondamente onorato di ricevere questo prestigioso riconoscimento», commenta Michele Cappadona. «È un motivo di grande orgoglio che l’Atlante d’Oro sia stato assegnato per il mio lungo impegno personale e professionale nella concreta attuazione dei principi della cooperazione. Condivido questo premio con tutte le persone che, ogni giorno, supportano e credono negli stessi valori di solidarietà e lavoro cooperativo con dedizione e passione. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine alla giuria, al presidente dell’Istituto Consolare Internazionale-ICI, Mauro Broda e al segretario generale, Carmelo Ferrara».

L’Istituto Consolare Internazionale – acronimo ICI, è un’associazione no profit di diritto privato e di interesse pubblico. L’ICI persegue lo scopo istituzionale di agire come come NGO BRANCH United Nation Departments of Economic and Social Affairs e di condurre iniziative al fine di sviluppare rapporti di collaborazione e partnership istituzionale tra le Ambasciate, i Ministeri, le Regioni e gli Enti Locali relativamente alla tematica dell’internazionalizzazione, coinvolgendo imprese private e le associazioni più attive nei rapporti economici e commerciali con l’estero. L’ICI sostiene l’attuazione dei principi della “diplomazia economica internazionale”, intesa come l’insieme delle strategie, delle relazioni e delle azioni istituzionali messe in campo dagli Stati per tutelare i propri interessi economico-finanziari nel mondo. Questo ramo della diplomazia unisce la politica estera agli obiettivi commerciali, lavorando per favorire l’esportazione, attrarre investimenti e tutelare il sistema produttivo nazionale.

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