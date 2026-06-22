Natascia Fazzeri, ex assessore ai Servizi Sociali del Comune di Milazzo, è stata nominata componente della giunta di Monforte San Giorno ricomposta proprio oggi dal sindaco Antonio Pinizzotto. La Fazzeri a Milazzo alle elezioni di maggio era candidata al Consiglio Comunale con Fratelli d’Italia ma non è stata eletta.

«Ho deciso di assegnarle la delega – svela il primo cittadino – alle politiche sociali avendo ricoperto con ottimi risultati il lavoro assessoriale con delega alle politiche sociali del comune mamertino. Conosce bene i meccanismi normativi del distretto socio sanitario, dal quale dipendono una serie di importanti interventi. Riceverà i singoli cittadini di Monforte Marina ogni settimana presso la delegazione insieme al sottoscritto. Con la Fazzari vogliamo invertire uno status quo di assoluta inerzia, vissuto nella frazione marina fino ad oggi, nonostante la pluridecennale presenza di qualche amministratore che ha rivendicato nel tempo rappresentanza politica della frazione, senza mai dimostrare slancio e capacità amministrativa.

Dobbiamo costruire una seria connessione fra l’amministrazione che rappresento e la frazione marina, parte del territorio Monforte se su cui pianificare un serio sviluppo urbanistico e socio economico».

«Sono entusiasta – dice l’avvocato milazzese – di questo attestato di stima e mette a disposizione della comunità tutta la sua esperienza, competenza e sensibilità nei confronti dei temi del sociale, dei giovani e delle famiglie».

«La ricomposizione della Giunta Municipale – conclude il sindaco Pinizzotto – ha richiesto delle tempistiche utili ad evitare nomine che partissero dall’esclusivo presupposto di avere l’organo di governo pronto ad operare ma privo di quella necessaria progettualità e della passione che ogni assessore deve possedere».

Riconfermati in giunta gli assessori Antonino Leone, deleghe all’ambiente, foreste, acquedotto e servizi idrici, demanio e beni demaniali, verde pubblico, risorse agricole, protezione civile e viabilità rurale, e Franco Guido, deleghe ai servizi cimiteriali, cimitero, viabilità comunale, gestione rifiuti, grandi eventi e personale, che in questi anni hanno dimostrato, attraverso il loro lavoro e la loro costante presenza, spirito di servizio ed ampia apertura verso le esigenze del territorio. Oltre la Fazzeri è stato nominato Giovanni Cannistrà, già Presidente del Consiglio Comunale, che prenderà le deleghe allo sport, turismo, spettacoli, attività produttive, tutela della costa e decoro urbano.

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