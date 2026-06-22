Finanziato l’intervento denominato “Lavori di ristrutturazione dell’ex scuola materna Parco sita in via Madonna del Boschetto, da adibire a Centro Operativo di Protezione Civile della Città di Milazzo” per un importo pari a 499.893,18 euro ossia il massimo finanziabile. Uno dei soli sette interventi finanziati, in tutta la Regione Sicilia. Con questo intervento il Comune di Milazzo, come pochi altri comuni in regione, avrà una moderna sede COC/COM, in area protetta, adibita esclusivamente ed espressamente alle finalità di Protezione civile comunale ed intercomunale di zona.



«In qualità di ex assessore alla Protezione Civile – commenta Francesco Coppolino, attuale consigliere comunale – ho promosso, lo scorso anno, la partecipazione del Comune di Milazzo alla manifestazione di interesse di cui all’azione 2.4.5. del PR FESR Sicilia 201/2027. Esprimo viva soddisfazione per il risultato ottenuto e ringrazio gli uffici tecnici comunali ed in primis l’ex dirigente comunale Giacomo Villari coadiuvato da Tommaso Maimone, per l’impegno profuso anche grazie alla avanzata pianificazione comunale di emergenza senza la quale non si sarebbe potuto partecipare al bando regionale. Grazie anche al Dipartimento per aver riconosciuto l’impegno dell’assessorato comunale volto ad assicurare alla cittadinanza un grado di assistenza, emergenziale e non, sempre maggiore».



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