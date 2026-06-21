Ritorna nel caratteristico borgo marinaro di Vaccarella la Sagra del Pesce. La 28ª edizione del tradizionale appuntamento dell’estate milazzese, dedicato alla valorizzazione delle tradizioni marinare e delle eccellenze gastronomiche locali, si svolgerà l’8 agosto con inizio alle 20.

La manifestazione è organizzata dal Circolo Sportivo Giovanni Cambria, con la collaborazione del Comune di Milazzo, e rappresenta uno degli eventi più attesi del calendario estivo cittadino, capace ogni anno di richiamare numerosi visitatori e appassionati provenienti da tutto il comprensorio.

Protagonista della serata sarà il pesce fresco locale, preparato e proposto secondo le ricette della tradizione marinara, in un contesto che celebra l’identità storica e culturale di Vaccarella, antico borgo di pescatori che conserva intatto il proprio legame con il mare. L’iniziativa si inserisce nel programma degli eventi estivi promossi dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di sostenere le tradizioni popolari, promuovere il territorio e valorizzare il patrimonio culturale e gastronomico della città.

La Sagra del Pesce rappresenta infatti un momento di aggregazione e condivisione che unisce cittadini, turisti e operatori del settore ittico, contribuendo a rafforzare l’immagine di Milazzo come destinazione capace di coniugare cultura, tradizioni e qualità dell’offerta enogastronomica.Nei prossimi giorni saranno resi noti il programma dettagliato della manifestazione e le modalità organizzative dell’evento.

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