Ha preso il via il 16 giugno l’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2026”, il tradizionale dispositivo estivo con cui la Guardia Costiera assicura una costante attività di prevenzione, vigilanza e soccorso a tutela della vita umana in mare, della sicurezza della balneazione e della salvaguardia dell’ambiente marino.

Anche nel Circondario Marittimo di Milazzo l’operazione è stata calibrata sulle peculiarità del territorio, caratterizzato da un’intensa presenza turistica, da numerosi tratti di spiaggia libera, dalla presenza dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, dai litorali prospicienti la Riserva Naturale Orientata dei Laghetti di Marinello e Tindari, nonché dal significativo incremento del traffico marittimo e della nautica da diporto da e verso le Isole Eolie. Per l’intera stagione estiva sarà incrementato il dispositivo di vigilanza in mare, con un potenziamento dei pattugliamenti lungo i litorali maggiormente frequentati e sulle principali direttrici di traffico marittimo, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, della balneazione e una corretta fruizione del mare.

Particolare attenzione sarà rivolta alla sicurezza dei bagnanti e alla prevenzione delle interferenze con la navigazione da diporto. Si ricorda che la fascia di mare entro i 200 metri dalle spiagge e i 100 metri dalle coste a picco e riservata esclusivamente alla balneazione; le unità da diporto a motore devono mantenersi ad almeno 300 metri dalla costa, mentre le moto d’acqua devono navigare oltre i 500 metri dalla battigia. Eventuali avvicinamenti alla costa devono avvenire esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio

L’operazione sarà anche occasione per richiamare l’attenzione sulla sicurezza delle spiagge e degi stabilimenti balneari, dove la presenza delle postazioni di salvataggio e degli assistenti bagnanti, durante gli orari di balneazione, costituisce un presidio fondamentale per la tutela della vita umana in mare. Nei numerosi tratti di spiaggia libera del Circondario, particolare importanza riveste inoltre l’adozione di comportamenti prudenti e rispettosi delle regole. Con la consueta presenza in mare delle proprie unità navali, la Guardia Costiera di Milazzo rnnova il proprio Impegno affinché residenti e turisti possano vivere il mare in sicurezza, nel rispetto delle regole e di un patrimonio ambientale di straordinario valore.

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