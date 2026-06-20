Esperienze autentiche, creatività, movimento, incontri e un forte senso di comunità.

Sono questi gli ingredienti del Nebrodi Experience Festival, l’evento che domani 21 giugno, nel primo giorno d’estate, trasformerà il borgo di Raccuja in uno spazio vivo da attraversare, ascoltare e scoprire da protagonisti. ​Un’intera giornata pensata per vivere Raccuja attraverso esperienze vere, persone vere, comunità vere e territori vivi.

​TURISMO LENTO E CONSAPEVOLE. Il Festival nasce grazie a Nebrodi Experience (www.nebrodiexperience.com), un progetto che tra Cultura, Arte e Movimento promuove un turismo lento e consapevole, invitando a staccare dagli schermi (“Scrolla meno. Vivi di più“) per immergersi nella bellezza genuina dei territori e delle persone che li abitano.

​IL PROGRAMMA. Le attività del Festival prenderanno il via nel pomeriggio, offrendo un ricco ventaglio di appuntamenti per tutte le età.

​Dalle 16. La giornata comincia con la Visita guidata del borgo, un’occasione per scoprire la storia, i vicoli e i tesori nascosti di Raccuja.

​Ore 17. Auditorium Comunale: Spazio al ritmo e all’espressione corporea con il Laboratorio creativo di musica e danza, curato da Artem Studio Danza.

​Dalle ore 17. Auditorium Comunale: Creatività protagonista anche per i più giovani (dai 5 ai 14 anni) con i Laboratori artistici a cura di Alex Manera e Chiara Martelli.

​Ore 18 – 19. Terrazza panoramica del Museo della Seta: Il benessere incontra il paesaggio con la sessione di Total Body, curata dall’A.C.D.R. Raccuja, per allenarsi godendo di una vista mozzafiato.

​LA SERA: Food, Community e Grande Musica. Dopo le attività pomeridiane, l’energia del festival si sposterà nel cuore del paese per una serata di festa e condivisione:

​Dalle 20. Piazza del Popolo: Apertura dell’area Food & Beverage per gustare i sapori del territorio.

​Ore 21. Piazza del Popolo: Il momento più atteso con il concerto di Nello Analfino & T Orkestar.

​L’esibizione di Analfino farà da straordinaria conclusione a “Note di Primavera”, la prestigiosa rassegna musicale curata dalla Banda Musicale “Calogero Spanò”, suggellando una giornata pensata per valorizzare l’identità e la vitalità dei Nebrodi.

Per maggiori informazioni e dettagli sul programma, è possibile consultare il sito ufficiale: www.nebrodiexperience.com.

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