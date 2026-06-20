Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione inviata da un nostra lettrice che vuole accendere i riflettori non solo sull’incuria, ma sulla pericolosità di rifiuti taglienti lasciati sulla spiaggia. Posto sopratutto dove le persone si bagnano e i bambini giocano in piena sicurezza.

LA LETTERA. Gentile Redazione, scrivo per denunciare un episodio di grave inciviltà e pericolo verificatosi questa mattina, intorno alle 8, presso la spiaggia di Ponente, esattamente sotto la chiesa di San Papino.

Mentre camminavamo in acqua a pochi metri dalla riva, mio marito ha rinvenuto diversi pezzi di vetro, chiaramente provenienti da bottiglie rotte (come documentato nelle foto allegate), le ha prontamente recuperati per evitare conseguenze, ma il rischio che tali frammenti potessero causare seri danni a bagnanti, e in particolare ai numerosi bambini che giocano abitualmente in quel tratto di mare, era altissimo.

Con questa segnalazione desidero accendere i riflettori non solo sull’incuria, ma sulla vera e propria pericolosità di gesti sconsiderati da parte di chi abbandona rifiuti taglienti laddove le persone si bagnano e i bambini giocano in piena sicurezza.

È necessario richiamare tutti a un maggiore senso civico, affinché il mare resti un luogo di svago e non di pericolo

LETTERA FIRMATA

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