In vista dell’aumento dei flussi turistici e dell’avvio del programma estivo di eventi culturali, il Comune ha disposto la rimodulazione degli orari di apertura al pubblico della Cittadella Fortificata – Castello di Milazzo.

Il provvedimento, adottato dal 6° Settore – Sport, Turismo, Spettacolo e Beni culturali e Programmazione strategica, riguarda il periodo compreso tra il 22 giugno e il 22 settembre 2026 e tiene conto dell’incremento atteso delle presenze legate sia alla stagione estiva sia al calendario degli eventi culturali in programma.

La nuova articolazione oraria prevede l’apertura giornaliera del sito con il seguente schema: dalle 9 alle 13.30 nella fascia mattutina e dalle 16 alle 20 (con chiusura alle 20.30 il lunedì), garantendo così una maggiore fruizione della struttura da parte di visitatori e turisti durante i mesi estivi. Il Comune sottolinea come la riorganizzazione tenga conto anche delle esigenze del personale in servizio, che continuerà a usufruire dei giorni di riposo attraverso turnazioni settimanali.

La rimodulazione si inserisce nel più ampio piano di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino e di promozione turistica del territorio, con l’obiettivo di favorire una fruizione sempre più ampia e continuativa della Cittadella Fortificata, uno dei luoghi simbolo della città di Milazzo.

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