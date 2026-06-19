Stasera, venerdì 19 giugno, al teatro Trifiletti è previsto il debutto degli allievi del laboratorio “Abitare l’Infinito”. Alle 19, infatti, andrà in scena lo spettacolo “Abitare l’infinito”, realizzato con il patrocinio del Comune di Milazzo. L’ingresso è libero.

La rappresentazione è il risultato del lavoro del laboratorio teatrale “Abitare l’Infinito”, condotto, da Aurée Magazine di Elena Grasso, con la collaborazione di Aura Aste e Rosemary Calderone e la partecipazione straordinaria del Maestro Francesco Vadalà.

Lo spettacolo nasce da un testo originale ispirato a Lo Spaccio della Bestia Trionfante di Giordano Bruno, opera del 1584 in cui il filosofo immagina gli dèi osservare vizi e virtù dell’umanità. A partire da questo testo, la messa in scena sviluppa un percorso simbolico: un’anima che attraversa le contraddizioni del mondo contemporaneo, in bilico tra opposti, fino alla voce finale dello stesso Bruno – figura che scelse di non rinunciare alle proprie idee nemmeno di fronte al rogo.

Lo stile scelto è minimalista, di ispirazione brookiana, con l’obiettivo di favorire la riflessione nel pubblico.

Sul palco saliranno Ingrid Arria, Imma Barillari, Cettina Bucca, Loredana Celebre, Emiliana Fiorello, Marilisa Gitto, Grazia Inferrera, Giuseppe Lucchesi, con la partecipazione di Stefano Impallomeni.

Si tratta di partecipanti non professionisti che, attraverso il percorso del laboratorio, si sono avvicinati per la prima volta alla recitazione e all’esperienza del palcoscenico.

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