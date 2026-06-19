Elettra Lamborghini sceglie un abito dello stilista milazzese Fabrizio Solarino per un evento a Milano. Un abito che anticipa l’uscita della nuova collezione che Solarino presenterà a Noto il prossimo luglio.

Si tratta di un abito lungo color verde smeraldo dal finish lucido effetto satin. Il tessuto è leggermente elasticizzato per seguire le forme. Corpetto strutturato con scollo a cuore che valorizza il décolleté, sostenuto da particolari spalline sottili. Punto vita segnato con drappeggio morbido sulla pancia che crea un effetto modellante. Gonna a taglio sirena che fascia fianchi e cosce per poi svasarsi delicatamente sul fondo grazie alla presenza anche di uno spacco. Silhouette elegante e sensuale, un abito che indossato da Elettra Lamborghini esalta la figura con un fit deciso e super glam.

Un nuovo successo per Fabrizio che comincia a muoversi nel campo della moda già nel 2010. La sua preparazione professionale parte dall’Istituto artistico di Messina, per poi svilupparsi in vari corsi ed esperienze lavorative. Nel 2016 inizia a dar vita all’atelier di abiti da ballo basandosi, fin da subito, sul suo motto: “indossa le tue emozioni”.

Grazie alla sua esperienza di ballerino, Fabrizio, infatti, è in grado di capire le esigenze dei clienti, realizzando abiti mirati ad interpretare sia lo stile di ogni danzatore, sia il loro carattere e la loro espressione, affinché l’abito stesso partecipa di pari passo alla comunicazione delle proprie emozioni!Da qui la capacità di trasferire le stesse potenzialità nella realizzazione degli abiti per la vita “comune”.

Nel corso degli anni la sua sartoria artigianale diventa punto di riferimento per molti milazzesi e Fabrizio comincia a farsi conoscere anche oltre i confini della Sicilia.

“Da questa visione – spiega Fabrizio – nasce oggi l’esigenza di un nuovo passo evolutivo: l’introduzione di un nuovo logo e di una nuova linea dedicata esclusivamente agli abiti da sera, da cerimonia, da sposa e alla sartoria per la vita quotidiana. Questa scelta non rappresenta una separazione netta tra stili o valori, bensì un rafforzamento dell’identità sartoriale dell’atelier. Due percorsi distinti che dialogano tra loro, ognuno con il proprio linguaggio, per valorizzare al massimo le specificità di ogni tipo di creazione”.

L’obiettivo per il giovane stilista, infatti, rimane infatti invariato: emozionare. Emozionare chi indossa l’abito, prima ancora di chi lo osserva. La nuova linea nasce per dare voce alla Persona nella sua quotidianità e nei momenti più significativi della vita, attraverso capi capaci di raccontarne l’essenza, il carattere e l’unicità. Una sartoria che non si limita a vestire, ma che interpreta, rafforza e rende visibile l’identità di chi sceglie di indossarla. La nuova collezione nasce dal Discendere dentro se stessi per Divenire qualcosa di nuovo: una rinascita che eleva l’essenza e porta in passerella una Luce nuova, autentica.

Alla Milano Fashion Week del 1° marzo lo stilista milazzese è stato chiamato per vestire la conduttrice sportiva e modella Vanessa Minotti.

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