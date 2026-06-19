Una location d’eccezione, la Stazione marittima di Napoli e un evento di grande respiro, “Rotte Mediterranee – Terra Mare Visione” hanno fatto da cornice, oggi, alla presentazione dell’edizione 2027 della guida “Le Migliori Gelaterie d’Italia” del Gambero Rosso che premia per il quarto anno consecutivo la gelateria Sikè con il massimo riconoscimento: i Tre Coni.

Quest’anno, per la prima volta, l’ufficializzazione dei premiati è stata fatta coincidere con la presentazione delle guide del prestigioso gruppo editoriale, che certificano l’eccellenza nel campo della produzione di olio d’oliva, nella panificazione e nella creazione del gelato.

Una giornata dedicata al mar Mediterrano, inserita nell’ambito delle celebrazioni per i quarant’anni del Gambero Rosso, che ben si concilia con l’attenzione che Elisa Chillemi e Rosario Leone D’Angelo dedicano al territorio.

«Il concetto di Mediterrano contemporaneo, inteso non solo come spazio geografico, ma anche come concetto culturale – dichiarano – ci rappresenta perfettamente. Questa coincidenza ci ha fatti sentire ancora più onorati di ricevere per il quarto anno consecutivo i Tre Coni».

Il mare rappresenta per il team di Sikè gelato una presenza costante, non è un caso, quindi, la scelta di aprire quest’anno una nuova gelateria a Lipari.

«Da qualche mese alla sede di Milazzo si affianca quella di Lipari, centro pulsante delle isole Eolie e meta prescelta da turisti provenienti da ogni parte del mondo. Un modo – concludono Chillemi e D’angelo – per poter continuare il racconto del territorio attraverso i nostri gelati, che come il Mediterraneo, rappresentano un intreccio di storia, tradizione e innovazione».

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