Milazzo si prepara a celebrare un momentio molto sentito della sua tradizione comunitaria, la festa in onore di San Giovanni Battista.

E c’è grande trepidazione tra i fedeli e i residenti per il ricco programma dei festeggiamenti, che unisce una profonda devozione religiosa a momenti di assoluto svago, sport e aggregazione sociale. Il motore di questa macchina organizzativa vede in prima linea la guida spirituale di padre Dario Mostaccio ed il lavoro del comitato festeggiamenti, guidato con passione da Saverio Maiorana e Francesco Lanza che affiancati da un gruppo di persone hanno profuso grande impegno da mesi.

Il momento culminante delle celebrazioni sarà, come da tradizione, la solenne processione della splendida statua settecentesca in cartapesta di San Giovanni Battista. Il simulacro attraverserà le vie di Milazzo, ed in particolare del quartiere, accompagnato dalla fede e dal calore di tanta gente. Non sarà solo una celebrazione religiosa, ma una vera e propria metamorfosi urbana.

Il quartiere si accenderà grazie a spettacolari e sfarzose illuminazioni artistiche che regaleranno un’atmosfera magica e suggestiva a tutta la zona. Le strade si popoleranno con la festosa presenza di numerose bancarelle, pronte ad accogliere cittadini e visitatori con artigianato, dolciumi tradizionali e street food locale.

Il programma religioso prevede: domenica 21 giugno ore 8.30 S. Messa al termine la Statua di San Giovanni Battista verrà posta sulla vara. Il Triduo di preparazione alla natività di San Giovanni Battista precederà la processione che si terrà domenica 28 giugno alle 19.

Ricco il Programma ricreativo in piazza San Giovanni: Mercoledì 24 Giugno ore 20:30 – Torneo di briscola in piazza Giovedì 25 Giugno Ore 20:00 – Tornei di basket e calcio in piazza per bambini. Venerdì 26 Giugno Ore 21:30 – Marco Carta in concerto Sabato 27 Giugno Ore 20:30 – Sagra del Cioccolato e spettacolo musicale a cura di Music Dance. Domenica 28 Giugno Ore 00:00 Fuochi d’artificio sul litorale di Ponente

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