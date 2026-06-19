Il municipio di Milazzo (FOTO OGGI MILAZZO) Costituite le Commissioni consiliari permanenti, l’elezione di presidenti e vice Presidenti il 23 giugno 19 Giugno 2026 Il Presidente del Consiglio comunale Angelo Maimone ha firmato la determinazione n. 1 del 18 giugno 2026 con la quale si ufficializza la costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti di studio e consultazione, in attuazione del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e sulla base delle designazioni formalmente trasmesse dai gruppi consiliari. Le Commissioni risultano pertanto così composte. Prima Commissione: Massimo Bagli, Francesco Danilo Ficarra, Lorenzo Italiano, Roberto Mellina, Elisa Munafò, Rosario Piraino, Giuseppe Pierpaolo Russo, Lydia Russo. Seconda Commissione: Massimo Bagli, Giorgia Capone, Franco Mario Coppolino, Giovanni Di Bella, Francesco Rizzo, Stefana Scolaro, Mario Francesco Sindoni, Alisia Sottile. Terza Commissione: Gioacchino Abbriano, Sebastiana Bambaci, Giorgia Capone, Giuseppe Crisafulli, Maria Magliarditi, Nunziato Pizzurro, Francesco Russo, Roberta Sterrantino. Come previsto dal Regolamento consiliare, fanno parte di diritto delle Commissioni i Capigruppo consiliari, i quali non concorrono alla formazione del numero legale e non hanno diritto di voto. Alle sedute possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio comunale, il sindaco e gli assessori competenti per materia. A seguito della costituzione, è stata convocata la seduta di insediamento delle Commissioni Consiliari permanenti per l’espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 36, 37 e 38 del Regolamento consiliare, con particolare riferimento all’elezione dei rispettivi Presidenti e Vice Presidenti. Le sedute si svolgeranno martedì 23 giugno presso l’Aula Consiliare “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, secondo il seguente calendario: 15: Prima Commissioneore. 16: Seconda Commissioneore. 17: Terza Commissione. L’avvio dei lavori delle Commissioni segna un passaggio rilevante per l’attività istituzionale dell’Ente, assicurando continuità all’attività istruttoria e di approfondimento propedeutica alle deliberazioni del Consiglio comunale. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 529 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT