Il Presidente del Consiglio comunale Angelo Maimone ha firmato la determinazione n. 1 del 18 giugno 2026 con la quale si ufficializza la costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti di studio e consultazione, in attuazione del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e sulla base delle designazioni formalmente trasmesse dai gruppi consiliari.

Le Commissioni risultano pertanto così composte.

Prima Commissione: Massimo Bagli, Francesco Danilo Ficarra, Lorenzo Italiano, Roberto Mellina, Elisa Munafò, Rosario Piraino, Giuseppe Pierpaolo Russo, Lydia Russo.

Seconda Commissione: Massimo Bagli, Giorgia Capone, Franco Mario Coppolino, Giovanni Di Bella, Francesco Rizzo, Stefana Scolaro, Mario Francesco Sindoni, Alisia Sottile.

Terza Commissione: Gioacchino Abbriano, Sebastiana Bambaci, Giorgia Capone, Giuseppe Crisafulli, Maria Magliarditi, Nunziato Pizzurro, Francesco Russo, Roberta Sterrantino.

Come previsto dal Regolamento consiliare, fanno parte di diritto delle Commissioni i Capigruppo consiliari, i quali non concorrono alla formazione del numero legale e non hanno diritto di voto. Alle sedute possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio comunale, il sindaco e gli assessori competenti per materia. A seguito della costituzione, è stata convocata la seduta di insediamento delle Commissioni Consiliari permanenti per l’espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 36, 37 e 38 del Regolamento consiliare, con particolare riferimento all’elezione dei rispettivi Presidenti e Vice Presidenti.

Le sedute si svolgeranno martedì 23 giugno presso l’Aula Consiliare “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, secondo il seguente calendario: 15: Prima Commissioneore. 16: Seconda Commissioneore. 17: Terza Commissione.

L’avvio dei lavori delle Commissioni segna un passaggio rilevante per l’attività istituzionale dell’Ente, assicurando continuità all’attività istruttoria e di approfondimento propedeutica alle deliberazioni del Consiglio comunale.

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