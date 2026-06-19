Sarà Ermal Meta ad aprire i festeggiamenti in onore di Santo Stefano Proto Martire. Il celebre cantautore, tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano contemporaneo, si esibirà venerdì 4 settembre sul palco allestito sul Lungomare Garibaldi, nello spazio antistante la ruota panoramica.

L’evento, a ingresso libero, è promosso dal Comune di Milazzo in collaborazione con Puntoeacapo Srl e Arts Promotion e rappresenta uno degli appuntamenti di punta del programma dei festeggiamenti patronali. Reduce dal tour nei club che ha registrato grande partecipazione di pubblico, Ermal Meta prosegue anche durante la stagione estiva il suo percorso live con una serie di concerti che attraverseranno l’intera penisola. Un’occasione speciale per il pubblico milazzese e per i numerosi visitatori che, in occasione delle celebrazioni patronali, potranno assistere gratuitamente a uno spettacolo di grande qualità artistica.

Durante il concerto, il cantautore proporrà alcuni dei brani che hanno segnato la sua carriera, tra cui le hit più amate dal pubblico, insieme alle produzioni più recenti come “Stella stellina” e l’ultimo singolo “Calma metafisica”.

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