È già tempo di programmazione in casa Svincolati Milazzo in vista della prossima stagione sportiva del campionato di Serie B Interregionale. A tal proposito il primo tassello è la conferma di coach Flavio Priulla, ecco il comunicato ufficiale della società.

«L’ASD Svincolati Milazzo è lieta di comunicare la conferma del rapporto professionale con coach Flavio Priulla al quale sarà nuovamente affidata la guida tecnica della prima squadra anche per la stagione sportiva 2026/2027. La decisione di proseguire insieme giunge alla luce dell’ottimo lavoro svolto e dei risultati raggiunti nel corso del precedente biennio. Al suo terzo anno sulla panchina milazzese, coach Priulla guiderà la formazione nel prossimo campionato di Serie B Interregionale, garantendo continuità tecnica e solidità al progetto societario.

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