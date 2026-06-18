In vista della stagione estiva l’amministrazione comunale di Milazzo avvia un momento di confronto con gli operatori economici del territorio. L’assessore allo Sviluppo Economico Nino Italiano ha convocato una riunione con i gestori delle attività di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con l’obiettivo di monitorare le esigenze del settore e programmare eventuali interventi a sostegno dello sviluppo commerciale.

L’incontro si terrà lunedì 22 giugno, alle 11, nell’aula consiliare del Palazzo Municipale.

La riunione rappresenterà un’occasione di dialogo diretto tra l’amministrazione e gli operatori del comparto, particolarmente coinvolto dalle dinamiche della stagione estiva, per raccogliere indicazioni, proposte e suggerimenti utili a migliorare i servizi e favorire la crescita delle attività economiche cittadine.

L’iniziativa rientra nel percorso di collaborazione avviato dall’amministrazione comunale con le categorie produttive, con l’obiettivo di individuare possibili azioni condivise a sostegno del commercio e della valorizzazione dell’offerta cittadina.

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