Stagione estiva, l’assessore Nino Italiano convoca i gestori dei pubblici esercizi per un confronto 18 Giugno 2026 Cronaca In vista della stagione estiva l’amministrazione comunale di Milazzo avvia un momento di confronto con gli operatori economici del territorio. L’assessore allo Sviluppo Economico Nino Italiano ha convocato una riunione con i gestori delle attività di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con l’obiettivo di monitorare le esigenze del settore e programmare eventuali interventi a sostegno dello sviluppo commerciale. L’incontro si terrà lunedì 22 giugno, alle 11, nell’aula consiliare del Palazzo Municipale. La riunione rappresenterà un’occasione di dialogo diretto tra l’amministrazione e gli operatori del comparto, particolarmente coinvolto dalle dinamiche della stagione estiva, per raccogliere indicazioni, proposte e suggerimenti utili a migliorare i servizi e favorire la crescita delle attività economiche cittadine.L’iniziativa rientra nel percorso di collaborazione avviato dall’amministrazione comunale con le categorie produttive, con l’obiettivo di individuare possibili azioni condivise a sostegno del commercio e della valorizzazione dell’offerta cittadina. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 322 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT