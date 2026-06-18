La Giunta municipale di Milazzo ha approvato le modifiche alle norme e alle tariffe per il rilascio dei pass, degli abbonamenti e dei tagliandi di parcheggio “gratta e sosta”, introducendo nuove agevolazioni nell’ambito della gestione della sosta a pagamento su strada.

Il provvedimento, proposto dall’assessore alla Mobilità e alla Polizia Locale Marina Capone, aggiorna la disciplina già vigente e punta a sostenere forme di mobilità più sostenibili, oltre a prevedere interventi mirati per alcune categorie di utenti.

Tra le principali novità l’istituzione di un abbonamento agevolato mensile per le mini car, al costo di 10 euro, valido nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno di ogni anno. L’agevolazione sarà utilizzabile dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 13.30, e sarà associata ad una sola targa.

La Giunta ha inoltre modificato la disciplina relativa ai veicoli elettrici e ibridi plug-in, prevedendo il rilascio di un pass per la sosta gratuita negli stalli blu. Per il rilascio e il rinnovo del titolo sarà previsto un contributo amministrativo di istruttoria pari a 30 euro, destinato esclusivamente alla copertura dei costi del procedimento e non come corrispettivo per la sosta. Il pass avrà validità di 12 mesi dalla data di rilascio.

Le nuove disposizioni si inseriscono nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale per migliorare la gestione della sosta cittadina e incentivare una mobilità urbana più sostenibile. Il provvedimento sarà trasmesso al 3° Settore Polizia Locale e all’Azienda Speciale Milazzo Servizi, soggetto incaricato della gestione delle aree di parcheggio a pagamento, per l’applicazione delle nuove norme.

Restano confermate tutte le altre disposizioni già previste dal vigente regolamento sulla sosta e dalle relative norme tariffarie.

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