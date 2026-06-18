Presentato l’evento “La Valle del Dolce” dedicato alla valorizzazione dell’antica arte dolciaria locale, con particolare attenzione alle eccellenze della tradizione messinese.

Artigianalità e tradizione sono al centro del progetto – cofinanziato dalla Regione Siciliana, Assessorato Attività Produttive, iniziativa Sicilia che piace – che si propone, in particolare, di dare risalto a vere e proprie tipicità locali, quali il riso nero e i doci a base di mandorla.

A cimentarsi nella preparazione di questi prodotti saranno i maestri pasticceri di tre attività che operano sul territorio filippese: Il Bar Manna, la Pasticceria Golosi Sapori e il Bar Casanova, che questa mattina erano presenti con i loro rispettivi rappresentanti: Carmelo Manna, Carmelo Micale e Salvatore Casanova.

«Un’occasione unica – ha dichiarato il sindaco Gianni Pino – per riscoprire ricette tramandate nel tempo, espressione dell’identità culturale e del patrimonio enogastronomico della nostra comunità. Ma allo stesso tempo un evento per ribadire ancora una volta l’importanza della selezione e della lavorazione delle materie prime, elemento fondamentale per garantire prodotti finiti di elevata qualità e preservare le tradizioni produttive del territorio».

Il progetto “La Valle del dolce” rappresenta, inoltre, un’operazione di marketing territoriale di più ampio respiro, che intende identificare la Valle del Mela con le sue tipicità. Non è un caso, ad esempio, la scelta del simbolo: un arco incorniciato da fiori di ginestra, che rappresenta l’ingresso di una valle verde in cui scorrono le acque azzurre di un fiume.

«L’arco – prosegue Pino – è quello del castello di Belvedere e simboleggia l’ingresso nella verde vallata in cui scorre il torrente Mela. San Filippo del Mela è una porta di ingresso che conduce tanto nella Valle del Mela quanto a Milazzo; luogo in cui negli anni si sono scritte importanti pagine della storia del territorio, che intendiamo riscoprire, reinterpretandole in chiave attuale. Un ringraziamento particolare – conclude il sindaco – alle dipendenti Patrizia Aliprandi, Antonella Artale e Laura Picciolo, che hanno seguito il progetto dalla fase della candidatura a quella della realizzazione, curandone tutti gli aspetti organizzativi».

Nel corso della serata, i visitatori avranno l’opportunità di degustare le preparazioni tipiche realizzate dai maestri pasticceri, scoprendo i segreti delle lavorazioni artigianali che trasformano materie prime di qualità in autentiche eccellenze gastronomiche.

I mastri pasticceri del Bar Manna proporranno il gelato al torrone e il gusto “croccante alle mandorle con variazioni di agrumi”; La pasticceria Golosi sapori proporrà un dolce pensato per l’occasione: una mousse con base croccante al risonero e un cremoso al gusto di miele e agrumi; I fratelli Casanova proporranno, infine, le intramontabili paste di mandorla e un dolce a sorpresa.

Ad accompagnare le degustazioni sarà una coinvolgente animazione musicale folkloristica che, con melodie e atmosfere tipiche della tradizione siciliana, renderà ancora più suggestiva l’esperienza, creando un perfetto connubio tra gusto, cultura e intrattenimento.

Appuntamento il 20 e 21 giugno 2026 alle 19 in Piazza Francesco Paolo Fulci a San Filippo del Mela, per celebrare insieme i sapori più autentici della nostra terra.

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