L’Assemblea per la Palestina Milazzo aderisce a “Palestina Anima Mundi”, una grande iniziativa nazionale che il prossimo 19 giugno collegherà in diretta oltre cento piazze e presidi in tutta Italia per un incontro con Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

L’appuntamento a Milazzo è in programma per venerdì 19 giugno alle 20.30 in Piazza della Repubblica, nei pressi della Statua di Luigi Rizzo.

PROGRAMMA DELLA SERATA. Nel corso dell’incontro sarà presentato il libro di Francesca Albanese, “La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero, un manifesto di resistenza e libertà”, un testo che racconta come la Palestina sia diventata uno specchio attraverso cui leggere il presente, le sue contraddizioni e le sue possibilità di cambiamento, invitando a guardare oltre i confini geografici per interrogare la coscienza collettiva del nostro tempo.

La serata si aprirà alle ore 20.30 con l’accoglienza del pubblico.

Alle 20.45 è previsto il collegamento con il Presidio Stabile di Cagliari per la Palestina, promotore dell’iniziativa nazionale. A seguire prenderà avvio il dialogo con Francesca Albanese, intervistata dal giornalista Matteo Meloni.

L’incontro sarà introdotto da Samadhi Lipari, geografo dell’Università di Catania.

UNA RETE DI OLTRE CENTO PIAZZE. “Palestina Anima Mundi” unirà simbolicamente oltre cento piazze e presidi in una riflessione collettiva sui temi della giustizia, dei diritti umani e della libertà dei popoli. Oltre cento luoghi che, contemporaneamente, diventeranno spazi di confronto, consapevolezza e speranza.

PRESENZA LIBRERIA

Durante la serata sarà inoltre presente la Libreria Filoramo, che curerà uno spazio dedicato ai libri e metterà a disposizione le copie del volume La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero, un manifesto di resistenza e libertà, offrendo ai partecipanti la possibilità di acquistarlo direttamente sul posto.

L’ingresso è libero

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