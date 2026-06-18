Milazzo, “Noi Moderati” alla Cusumano. «Il risultato è frutto di una coalizione, non di un solo partito» 18 Giugno 2026 Cronaca Continuano ad innescare polemiche le dichiarazioni rilasciate dalla coordinatrice cittadina della Lega Maria Rosaria Cusumano. Dichiarazioni fatte in occasione delle sue dimissioni. A rispondere all’avvocato milazzese, dopo Adriano Falletta coordinatore di “Partiamo da qui”, adesso è Felice Nania di Noi Moderati Milazzo che, con una nota stampa inviata alle testate locali, ritiene doveroso offrire una lettura più completa e rispettosa del risultato ottenuto alle recenti elezioni amministrative. «Il risultato conseguito dalla lista Prima Milazzo – Noi Moderati – Partiamo da Qui – scrive Nania – due seggi in consiglio comunale e un assessorato è il frutto di un lavoro collettivo, costruito giorno dopo giorno dalla sinergia tra Prima Milazzo – Noi Moderati – Partiamo da Qui, tre realtà politiche che hanno scelto di condividere un progetto comune per il bene della città». «Rivendicare quel risultato come merito esclusivo di una singola componente – precisa – non rende giustizia all’impegno profuso da tutti i candidati, dagli attivisti e dai cittadini che hanno creduto in questa alleanza. Ogni voto ottenuto è stato conquistato insieme, grazie alla forza di una proposta unitaria e alla fiducia che i milazzesi hanno riposto nell’intera coalizione». «Va inoltre ricordato – conclude – che, in questa competizione elettorale, la Lega ha scelto di non esporre il proprio simbolo, una scelta che conferma come il progetto sia stato concepito e presentato agli elettori come una lista di coalizione, al di là delle singole appartenenze di partito. Noi Moderati continuerà a lavorare con lealtà e spirito costruttivo all’interno della coalizione, convinti che solo l’unità e il rispetto reciproco tra le forze che la compongono possano garantire un buon governo della città e la fiducia dei cittadini». Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.222 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT