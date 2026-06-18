Continuano ad innescare polemiche le dichiarazioni rilasciate dalla coordinatrice cittadina della Lega Maria Rosaria Cusumano. Dichiarazioni fatte in occasione delle sue dimissioni.

A rispondere all’avvocato milazzese, dopo Adriano Falletta coordinatore di “Partiamo da qui”, adesso è Felice Nania di Noi Moderati Milazzo che, con una nota stampa inviata alle testate locali, ritiene doveroso offrire una lettura più completa e rispettosa del risultato ottenuto alle recenti elezioni amministrative.

«Il risultato conseguito dalla lista Prima Milazzo – Noi Moderati – Partiamo da Qui – scrive Nania – due seggi in consiglio comunale e un assessorato è il frutto di un lavoro collettivo, costruito giorno dopo giorno dalla sinergia tra Prima Milazzo – Noi Moderati – Partiamo da Qui, tre realtà politiche che hanno scelto di condividere un progetto comune per il bene della città».

«Rivendicare quel risultato come merito esclusivo di una singola componente – precisa – non rende giustizia all’impegno profuso da tutti i candidati, dagli attivisti e dai cittadini che hanno creduto in questa alleanza. Ogni voto ottenuto è stato conquistato insieme, grazie alla forza di una proposta unitaria e alla fiducia che i milazzesi hanno riposto nell’intera coalizione».

«Va inoltre ricordato – conclude – che, in questa competizione elettorale, la Lega ha scelto di non esporre il proprio simbolo, una scelta che conferma come il progetto sia stato concepito e presentato agli elettori come una lista di coalizione, al di là delle singole appartenenze di partito. Noi Moderati continuerà a lavorare con lealtà e spirito costruttivo all’interno della coalizione, convinti che solo l’unità e il rispetto reciproco tra le forze che la compongono possano garantire un buon governo della città e la fiducia dei cittadini».

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