L’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” si conferma grande fucina di talenti capace di sfornare eccellenze, oltre che sui banchi di scuola, anche nel mondo dello sport. I segreto? Un modello che non costringe a scegliere tra libri e piste d’atletica ma che trasforma la disciplina sportiva in carburante per la mente. Nei giorni scorsi, la comunità scolastica ha celebrato i prestigiosi traguardi raggiunti dai suoi due studenti che si sono distinti ai massimi livelli nelle rispettive discipline atletiche.

Nel panorama dell’atletica leggera europea si consolida il nome di Gaetano Munafò, confermatosi tra i migliori giovani marciatori d’Europa. L’atleta, quinto nel ranking europeo e con al collo una medaqlia d’argento conquistata ai Campionati ltaliani a Squadre, annovera nel suo palmares anche un quarto posto assoluto nella classifica nazionale e il terzo gradino del podio nella categoria Juniores.Tra i suoi risultati più rilevanti spicca la crono di 21’50″71 nei 5 km (nona prestazione continentale dell’anno) e la straordinaria performance sfoggiata a Podebrady, in Repubblica Ceca, dove ha bloccato il cronometro a 43’28” nella 10 km su strada, un tempo straordinario che gli ha permesso di polverizzare il proprio record personale di 2’23″11. Una prestazione che ha consentito a Munafò di staccare il pass per i Campionati Mondiali Juniores Under 20 che si terranno ad agosto negli Stati Uniti, kermesse che vedrà il giovane atleta difendere i colori azzurri.

Altrettanto lodevole è l’impresa compiuta da Gabriele Nania, che ha rappresentato al meglio l’Istituto mamertino alle Finali Nazionali dei Nuovi Giochi della Gioventù, evento svoltosi lo scorso maggio nella Capitale nella prestigiosa cornice dello Stadio Olimpico. Nania è riuscito a misurarsi con i migliori specialisti italiani di getto del peso risultando, nella propria categoria, l’atleta più giovane in assoluto a raggiungere l’atto conclusivo. Un dettaglio che amplifica il valore del risultato ottenuto ponendo le basi per una carriera sportiva ricca di interessanti prospettive.

Per rendere omaggio al loro straordinario percorso, il dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci ha conferito ai due giovani atleti un attestato di merito volto a premiare dedizione, sacrificio e i sani valori sportivi dimostrati sia in ambito agonistico che tra i banchi di scuola. I successi di Gaetano e Gabriele rappresentano un esempio positivo di determinazione e crescita personale per l’intera popolazione studentesca.

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