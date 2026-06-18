Dal 26 al 28 giugno, allo stadio Marco Salmeri, Milazzo sarà il punto di riferimento per i giovani appassionati della palla ovale grazie all’Eagle Summer Camp, il camp di rugby organizzato dalle Aquile del Tirreno Rugby Milazzo e dedicato a ragazze e ragazzi dai 7 ai 17 anni.

L’evento rappresenta un’importante occasione di crescita sportiva e personale per i partecipanti, che avranno la possibilità di allenarsi e apprendere i segreti del rugby sotto la guida di due tecnici di altissimo livello: Simone Ragusi e Ian McKinley, protagonisti del rugby internazionale che hanno vestito la maglia della Nazionale italiana, del Benetton Treviso e di altri prestigiosi club.

A rendere ancora più speciale il camp sarà la presenza di Manuel Zuliani, terza linea della Nazionale italiana e tra i protagonisti della storica vittoria degli Azzurri contro l’Inghilterra nell’ultima edizione del Sei Nazioni.

Insomma tre giornate all’insegna dello sport, del divertimento e della formazione, che offriranno ai giovani partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza unica a contatto con alcuni dei più importanti interpreti del rugby italiano.

Restano ancora pochi posti disponibili per le ultime iscrizioni a quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate milazzese. Le Aquile del Tirreno Rugby Milazzo invitano tutte le famiglie interessate a non perdere questa straordinaria opportunità di sport, amicizia e crescita.

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