La Giunta municipale ha approvato l’istituzione, in via sperimentale, del biglietto di ingresso al Museo delle Arti Marinare Asylum, inaugurato lo scorso 29 aprile nei locali ristrutturati dello storico Asilo Infantile Calcagno nel rione marinaro di Vaccarella.

Il provvedimento, adottato nelle more dell’approvazione di un apposito regolamento per il funzionamento del Museo, introduce un sistema tariffario finalizzato a disciplinare l’accesso alla nuova struttura culturale cittadina. Il Museo Asylum nasce come spazio dedicato alla valorizzazione della memoria storica, delle tradizioni marinare e del patrimonio culturale di Milazzo, attraverso un percorso che unisce arte, educazione ambientale e innovazione digitale, con strumenti e linguaggi contemporanei.

La Giunta ha stabilito le seguenti tariffe: biglietto ordinario: 4 euro. Ingresso gratuito per i residenti nel Comune di Milazzo. Ingresso gratuito per i giovani fino al compimento dei 18 anni. Ingresso gratuito per gli over 70. Riduzione del 20% per gruppi da 10 a 24 persone. Riduzione del 30% per gruppi composti da 25 persone e oltre.

L’istituzione del biglietto è stata adottata in conformità alla normativa vigente in materia di accesso agli istituti e ai luoghi della cultura, con l’obiettivo di garantire la fruizione pubblica del Museo e, al contempo, sostenere la gestione e la valorizzazione dello spazio espositivo.

Con la deliberazione approvata, la Giunta ha dato mandato al dirigente del 6° Settore di procedere agli adempimenti conseguenti. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo.

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