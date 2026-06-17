Sono trascorsi 395 giorni da quel 18 maggio 2025 in cui Luca Terenziani ha lasciato il Friuli-Venezia Giulia con uno zaino sulle spalle e un obiettivo ambizioso: attraversare l’Italia a piedi lungo il Sentiero Italia CAI, uno dei percorsi escursionistici più lunghi e affascinanti del mondo. Oggi, dopo oltre un anno di cammino tra montagne, boschi, borghi e sentieri, il suo viaggio lo ha condotto in Sicilia e alle Isole Eolie, con una tappa che ha toccato anche Milazzo, naturale porta d’accesso all’arcipelago.

C’è chi attraversa l’Italia in auto, chi in treno e chi in aereo. Poi c’è Luca, camminatore instancabile e amante della natura, che ha scelto di conoscere il Paese al ritmo dei propri passi, trasformando il viaggio in un’esperienza di scoperta, sacrificio e libertà. Un percorso che gli è valso il soprannome di “Forrest Gump italiano”, per la straordinaria tenacia con cui continua a macinare chilometri lungo la penisola. Un’impresa che assume un valore ancora più straordinario se si considera che il cammino è stato segnato da una difficile battuta d’arresto, una malattia autoimmune che ha colpito ossa e tendini, costringendolo a rallentare drasticamente il passo per circa tre mesi. Un ostacolo che avrebbe potuto mettere fine al progetto, ma che Terenziani ha affrontato con determinazione, trasformando la fragilità in forza e tornando a percorrere sentieri e montagne con lo stesso spirito che lo accompagna dal primo giorno.

Nei giorni scorsi ha raggiunto le Eolie con una deviazione dal percorso originale. Una scelta dettata dalla volontà di vivere fino in fondo la bellezza di un territorio unico, visitando due delle perle più affascinanti del Mediterraneo: Stromboli e Vulcano. Dopo aver assistito alle suggestive eruzioni dello Stromboli, il viaggiatore ha deciso di visitare anche l’isola di Vulcano, rimanendo profondamente colpito dalla sua bellezza paesaggistica. Due vulcani attivi, due scenari diversi ma ugualmente emozionanti, capaci di raccontare la forza e la magnificenza della natura.

Sull’isola di Vulcano, Luca ha affrontato la salita fino a 390 metri di quota, partendo dal livello del mare. Una volta raggiunta la vetta, davanti ai suoi occhi si è aperto uno spettacolo mozzafiato: gran parte dell’arcipelago eoliano visibile in un unico sguardo, immerso nei colori di una giornata resa ancora più suggestiva dalla luce del tramonto. «Peccato non essere riuscito a vedere l’Etna a causa della foschia» racconta, senza però nascondere l’entusiasmo per un panorama che gli ha regalato una tra le immagini più belle del suo lungo cammino.

La sua è un’avventura fatta di semplicità e autenticità. Tenda, zaino e tanta determinazione. Dopo la discesa dal vulcano, una doccia fredda in campeggio, qualche vestito lavato a mano e una notte trascorsa immerso nella natura prima di riprendere il viaggio. Un’esperienza lontana dalla frenesia quotidiana, che restituisce valore al tempo, all’essenziale e al contatto diretto con l’ambiente.

«Valeva la pena dedicare del tempo anche alle isole», ha detto Terenziani, spiegando la scelta di allontanarsi temporaneamente dal tracciato ufficiale per conoscere luoghi che rappresentano una delle espressioni più autentiche della bellezza italiana. Le sue parole raccontano un’Italia osservata da una prospettiva privilegiata, quella di chi la attraversa lentamente, ascoltandone i silenzi, incontrandone le persone e lasciandosi sorprendere dai suoi paesaggi. Un viaggio che non è soltanto una sfida fisica, ma anche un percorso umano e culturale, reso ancora più significativo dalle difficoltà affrontate lungo il cammino.

Dalle Alpi agli Appennini, dalle coste della Sicilia ai vulcani delle Eolie, Luca continua a dimostrare che esiste ancora un modo autentico di conoscere il mondo…camminando.

Dopo la parentesi eoliana, il camminatore è pronto a ripartire da Messina per proseguire lungo il tracciato originale del Sentiero Italia. Ma le immagini dei vulcani, del mare e dei tramonti vissuti tra Stromboli e Vulcano resteranno una delle pagine più suggestive di questa straordinaria avventura che, da 395 giorni, sta unendo l’Italia da Nord a Sud, un passo alla volta.

Articolo di SONIA ANDALORO

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