«L’autorizzazione al primo impianto per la produzione di idrogeno verde in Sicilia rappresenta un segnale importante e una scelta che guarda al futuro. Si tratta di un’opportunità significativa per il nostro territorio, che dovrà però procedere con la massima attenzione e nel rispetto di tutte le garanzie ambientali e di sicurezza previste. Innovazione e sviluppo devono sempre andare di pari passo con la tutela dell’ambiente, della salute dei cittadini e delle vocazioni del territorio. La localizzazione a Giammoro conferma il ruolo centrale che il territorio messinese può svolgere nei processi di innovazione energetica e industriale che stanno interessando l’Europa».

Così il sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile, commenta il via libera della Regione Siciliana al progetto di installazione del primo impianto per la produzione di idrogeno verde in Sicilia che sorgerà nell’area industriale di Giammoro.

«L’asse Milazzo-Giammoro-Barcellona – sottolinea Basile – rappresenta il cuore produttivo energetico e industriale della Città Metropolitana e possiede tutte le caratteristiche per diventare un polo di riferimento nel campo delle energie innovative del Mediterraneo. Accanto agli investimenti industriali crediamo che sia fondamentale rafforzare il legame con il mondo della ricerca, dell’Università e delle nuove competenze, affinché il valore generato resti sul territorio e produca opportunità concrete di lavoro per le giovani generazioni».

Per Basile il progetto di Giammoro deve essere il punto di partenza di una strategia più ampia. «Nel Piano Strategico Metropolitano presentato nel programma amministrativo 2026-2031 abbiamo posto come obiettivi: le comunità energetiche, l’incremento della produzione da fonti rinnovabili, la valorizzazione delle correnti dello Stretto, la ricerca sull’idrogeno e la connessione tra innovazione e sistema produttivo. Oggi abbiamo l’occasione di trasformare queste prospettive in realtà e di costruire un vero distretto dell’energia capace di attrarre investimenti, competenze e nuove attività produttive».

«Le grandi trasformazioni funzionano quando i territori vengono coinvolti e messi nelle condizioni di contribuire alle scelte strategiche. Per questo – conclude Basile – sarà fondamentale lavorare in sinergia tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca, garantendo trasparenza, monitoraggio e pieno rispetto delle prescrizioni ambientali. La Città Metropolitana è pronta a fare la propria parte per accompagnare questo percorso e renderlo un’opportunità concreta di sviluppo sostenibile per l’intera comunità messinese».

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