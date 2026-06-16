L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a collaborare per mantenere pulita e decorosa la città, conferendo correttamente i rifiuti attraverso l’utilizzo degli appositi mastelli e rispettando le modalità previste dal servizio di raccolta differenziata.

Si registra infatti, in diverse zone del territorio comunale, l’abbandono dei sacchetti dei rifiuti direttamente sui marciapiedi e lungo le strade, una pratica che determina notevoli criticità sotto il profilo igienico-sanitario e del decoro urbano.

Particolare attenzione viene richiesta per il conferimento della frazione organica (umido), soprattutto durante la stagione estiva. Il deposito dei sacchetti a terra favorisce infatti la fuoriuscita di percolato, con conseguenti cattivi odori e condizioni di degrado che incidono negativamente sulla qualità degli spazi pubblici.

Inoltre, i sacchetti lasciati sui marciapiedi possono essere facilmente aperti da cani randagi, gatti e altri animali alla ricerca di cibo, con la conseguente dispersione dei rifiuti sull’area circostante e l’aggravarsi delle problematiche igieniche e ambientali.

L’utilizzo dei mastelli rappresenta una misura semplice ma fondamentale per garantire una corretta gestione dei rifiuti, tutelare la salute pubblica e preservare il decoro della città. Il rispetto delle regole di conferimento costituisce un gesto di responsabilità civica che contribuisce a migliorare la vivibilità dei quartieri e l’immagine complessiva del territorio.

L’amministrazione comunale confida nella collaborazione dei cittadini affinché ciascuno, attraverso comportamenti corretti e rispettosi dell’ambiente, possa contribuire al mantenimento di una città più pulita, ordinata e accogliente.

Si ricorda che gli operatori addetti al servizio continueranno a svolgere attività di monitoraggio del territorio e che il mancato rispetto delle disposizioni previste dal regolamento comunale in materia di conferimento dei rifiuti può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

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