Un confronto tra due mondi solo apparentemente distanti, ma uniti da affascinanti analogie: lo spazio e le profondità marine. È il tema dell’incontro “Lo spazio e l’Oceano” in programma venerdì 19 giugno, alle ore 17, al MuMa – Museo del Mare di Milazzo, all’interno del Castello.

L’iniziativa propone un percorso divulgativo tra astronomia, biologia marina, ecologia, fisica e arte, con l’obiettivo di esplorare le connessioni tra il cosmo e gli oceani, tra ciò che è osservabile nello spazio e ciò che si nasconde negli abissi terrestri.

Attraverso immagini e videoproiezioni, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra scienza e suggestione, alla scoperta delle sfide legate alla conoscenza e alla tutela delle meraviglie del mare e dell’universo.

Relatore dell’incontro sarà Santi Cassisi, dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, che guiderà i partecipanti in un approfondimento scientifico sulle similitudini e le relazioni tra i due ambienti.

“Immensi, estremi, oscuri, misteriosi. Lo spazio e le profondità marine – spiega il ricercatore – sebbene apparentemente distinti, sono ambienti intriganti che, sin dall’antichità hanno incuriosito l’umanità. Attraverso immagini spettacolari e suoni ci immergeremo alla scoperta di connessioni, inaspettate o a volte trascurate, tra il mondo celeste e l’oceano, alla ricerca delle molte similitudini e delle relazioni esistenti oltre l’apparenza”.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

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