Derattizzazione e deblattizzazione a Milazzo. Ecco dove, quando e le precauzioni da adottare

Derattizzazione e deblattizzazione a Milazzo. Ecco dove, quando e le precauzioni da adottare

L’Ufficio Ambiente informa la cittadinanza che, nell’ambito delle attività programmate per la tutela dell’igiene e della salute pubblica, la ditta incaricata “La Cristallina” effettuerà interventi di derattizzazione e deblattizzazione sul territorio comunale nelle notti comprese tra il 18 e il 19 giugno e tra il 19 e il 20 giugno, con inizio delle operazioni a partire dalla mezzanotte.

Si invitano i cittadini ad adottare alcune semplici precauzioni durante l’esecuzione dei trattamenti: evitare di parcheggiare autovetture in prossimità di tombini e griglie per la raccolta delle acque meteoriche;ritirare eventuale biancheria o indumenti stesi all’esterno;custodire gli animali domestici all’interno delle abitazioni per tutta la durata degli interventi.

Il primo intervento interesserà le seguenti aree cittadine: Piazza ’Ngonia Tono; Via Luigi Rizzo; Via Francesco Crispi; Via Medici; Piazza Caio Duilio; Via Cumbo Borgia; Via Umberto I; Piazza Duomo; Via Giacomo Rizzo; Via Risorgimento; Via Santa Maria Maggiore; Via Garibaldi, nel tratto compreso tra Santa Maria Maggiore e la rotatoria in prossimità della salita Cappuccini.

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione, fondamentale per garantire il buon esito delle operazioni e contribuire al mantenimento delle condizioni di decoro e salubrità del territorio.

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