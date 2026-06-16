Nella suggestiva scalinata del Santuario di Sant’Antonio a Capo Milazzo, si è svolta la finale della prima edizione del concorso musicale “Sulle Note di Antonio 2026”, promosso nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio dal Comitato di Sant’Antonio in collaborazione con Francesco Messina direttote dell’Ensamble Vocale Cantica Nova di Milazzo e l’artista milazzese Mariagrazia Toto.

Negli anni precedenti il concorso, ormai divenuto un appuntamento atteso all’interno delle celebrazioni antoniane, era dedicato alla pittura. Quest’anno, però, su desiderio di Anna Messina, componente del Comitato di Sant’Antonio di Capo Milazzo, l’iniziativa si è rinnovata aprendosi alla musica. Il concorso era rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Milazzo e del comprensorio. I ragazzi si sono esibiti con brani prevalentemente di ispirazione religiosa, dimostrando grande preparazione artistica e sensibilità interpretativa.

Un plauso va fatto ai professori ed ai dirigenti delle scuole per la dedizione. Due le categorie previste dal regolamento. Solisti/Duo e Gruppi da camera, Orchestre e Cori.

La giuria, che ha effettuato le audizioni nei mesi precedenti nelle scuole, e decretato i vincitori del concorso, era composta da Anna Messina in rappresentanza del Comitato, dalle professoresse Loredana Stagno dell’UCIIM di Milazzo e Caterina Cassisi, dal maestro Francesco Messina direttore dell’Ensamble vocale Cantica Nova di Milazzo, e da padre Giovanni Saccà.

Per la categoria Solisti/Duo, il primo premio è stato assegnato a Maria Lucia La Malfa e Simone Agrillo, della scuola media Zirilli di Milazzo , protagonisti di una raffinata esibiziper voce, pianoforte e clarinetto. Il secondo premio è andato a Nomja Luan, dell’Istituto Comprensivo Luigi Capuana di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre il terzo premio è stato assegnato a Maria Luce Spinella, della Scuola Media Zirilli Milazzo.

Per la categoria Gruppi da Camera, Orchestre e Cori, il primo classificato è stato il coro “Voci in Coro” della Scuola Media Luigi Rizzo di Milazzo, che ha conquistato il pubblico e la giuria con una performance intensa e coinvolgente. Il secondo premio è stato assegnato al Coro Foscolo, diretto dalla professoressa Scolaro, dell’Istituto Comprensivo Foscolo di Barcellona Pozzo di Gotto. Il terzo premio, sempre nella medesima categoria, è stato conferito ancora al Coro Foscolo di Barcellona Pozzo di Gotto, diretto dal professore Squadrito.

A consegnare il premio al coro vincitore è stato il sindaco di Milazzo Pippo Midili, mentre il riconoscimento ai vincitori della categoria Solisti/Duo è stato consegnato da Anna Messina, in rappresentanza del Comitato di Sant’Antonio di Capo Milazzo.

Alla serata era presente anche Giulia Buono, neo assessore alla cultura della Città di Milazzo, che ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei vincitori. Al termine di tutte le esibizioni e della consegna dei riconoscimenti, uno dei momenti più intensi e suggestivi della serata è stato rappresentato dalla benedizione impartita da padre Carmelo Russo, rettore del Santuario di Sant’Antonio di Capo Milazzo, con la reliquia di Sant’Antonio. Un gesto carico di spiritualità che ha raccolto nel silenzio e nella commozione i giovani partecipanti, le loro famiglie e l’intera comunità presente. La serata si è conclusa tra applausi e commozione. I giovani partecipanti hanno saputo confrontarsi con correttezza, entusiasmo e grande maturità, regalando ai genitori e a tutti i presenti un momento di autentica bellezza. Per loro sono stati previsti dei premi in denaro.

Questa prima edizione di “Sulle Note di Antonio” si è rivelata un vero successo, confermando quanto la musica possa essere strumento di crescita, aggregazione e trasmissione di valori.

«Credo – precisa l’artista Mariagrazia Toto – che offrire ai giovani occasioni di incontro con l’arte e la musica significhi seminare bellezza, passione e speranza nel loro cammino. E’ necessario continuare a costruire spazi in cui i ragazzi possano sentirsi accolti, valorizzati e ispirati, affinché il loro talento diventi voce di comunità e promessa di futuro. Con questo spirito si chiude la prima edizione del concorso musicale, lasciando nel cuore di tutti il desiderio di ritrovarsi ancora il prossimo anno, per continuare insieme questo emozionante viaggio sulle note di Antonio».

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