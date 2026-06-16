Con l’elezione di Angelo Maimone, presidente del Consiglio comunale e di Lydia Russo, vicepresidente, il civico consesso è pronto ad avviare pienamente la propria attività istituzionale.

L’ultimo adempimento previsto riguarda la costituzione delle tre Commissioni consiliari permanenti, organismi che svolgono un ruolo fondamentale nell’attività amministrativa dell’Ente attraverso l’esame preliminare degli atti e il rilascio dei pareri di competenza prima della discussione e dell’approvazione in Aula.

Le Commissioni rappresentano uno strumento essenziale per garantire un approfondimento tecnico e politico delle proposte sottoposte al Consiglio comunale e saranno chiamate, sin dal loro insediamento, ad affrontare i principali temi inseriti nell’agenda amministrativa.

Tra le priorità individuate vi è la revisione dello Statuto comunale, un intervento di aggiornamento più volte programmato negli anni precedenti e finalizzato a rendere lo strumento fondamentale dell’Ente maggiormente rispondente alle esigenze della comunità e all’evoluzione del quadro normativo. All’attenzione delle Commissioni vi saranno inoltre numerosi regolamenti comunali che necessitano di aggiornamenti e adeguamenti per migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa e dei servizi resi ai cittadini.

La composizione delle Commissioni consentirà di avviare una nuova fase di lavoro caratterizzata dall’esame approfondito dei provvedimenti e dalla definizione delle iniziative che l’Amministrazione intende portare avanti nel corso della legislatura.

La significativa rappresentanza della maggioranza all’interno del Consiglio comunale potrà contribuire a rendere più rapidi i processi decisionali e l’approvazione degli atti ritenuti strategici per lo sviluppo della città, nel rispetto delle prerogative e del ruolo di tutte le forze politiche presenti in Aula.

Nel corso dei primi lavori consiliari sarà inoltre esaminata la proposta avanzata dal gruppo consiliare di Forza Italia, con primo firmatario il consigliere Massimo Bagli, relativa alla possibilità di prevedere, nell’ambito degli atti che il Comune adotterà per il recepimento della disciplina della cosiddetta “Rottamazione Quinquies”, l’inclusione dei debiti relativi al servizio rifiuti derivanti dagli ex ATO e oggi gestiti nell’ambito del sistema SRR, qualora affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e ricadenti nelle condizioni previste dalla normativa nazionale. Con il completamento della fase organizzativa, il Consiglio comunale si appresta dunque ad avviare la propria attività istituzionale, affrontando le questioni prioritarie per la crescita e lo sviluppo della comunità milazzese.



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