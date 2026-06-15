Ancora una domenica da protagonisti per gli Ocrsharks di Milazzo nella seconda tappa del campionato regionale OCR disputata a Modica, all’interno della suggestiva “Modica City Race”.

Tra le spettacolari vie del centro storico barocco, il team milazzese ha confermato la propria crescita conquistando numerosi podi di categoria, soprattutto grazie alle straordinarie prestazioni dei tanti giovani atleti presenti in gara.

Grande partecipazione sia nelle categorie adulti che giovanili, con gli Ocrsharks capaci di distinguersi durante tutta la manifestazione fino a conquistare il terzo posto finale nella classifica generale dei team partecipanti.

A brillare su tutti è stato il giovane milazzese Salvatore Castellano, autore di una prova eccezionale che gli ha permesso di conquistare il secondo posto assoluto, alle spalle soltanto del padrone di casa Buscema.

Risultati importanti che confermano il grande lavoro svolto quotidianamente dal team mamertino, diventato ormai un punto di riferimento regionale per il mondo OCR e per tanti giovani che si avvicinano a questa disciplina.



Gli allenamenti degli OCRSHARKS si svolgono presso l’OCRSHARKCAMP di via Rio Rosso 186 a Milazzo, centro dedicato alla preparazione OCR e alla crescita dei giovani atleti del territorio.

Adesso il campionato regionale osserverà una pausa estiva per poi tornare a settembre con la terza tappa regionale in programma ad Alcamo.

Foto di Tatiana Costantino.

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