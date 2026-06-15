Oggi, alle ore 17:30, a palazzo D’Amico, è in programma la presentazione del libro “Due vite in una: storia di una rinascita” scritto da Giovanna Cardile. L’autrice, docente di professione, messinese di origine, è orfana di femminicidio. Negli anni 80, infatti, in tenera età la mamma e la nonna sono state brutalmente uccise per mano del padre davanti ai suoi occhi. Da quel momento in poi la sua vita è stata stravolta: Giovanna è rimasta da sola fino a quando non è stata adottata dalla sua nuova famiglia.

Questo incontro le ha dato la forza di “rinascere” grazie all’amore ricevuto.

Il suo libro – presentato anche alla recente edizione del Salone del Libro di Torino – è la testimonianza di quanto la stessa ha vissuto e della forza che ha trovato per rialzarsi senza mai provare odio verso il padre omicida. La sua storia è stata raccontata ovunque (Rai e quotidiani nazionali) e oggi lei stessa, assieme alle associazioni presenti, sta portando avanti una serie di progetti per dare voce e tutela legislativa agli orfani di femminicidio.

La presentazione organizzata dall’associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani dopo i saluti istituzionali aperti dal sindaco Pippo Midili, verrà coordinata dall’avvocato Giancarlo Orlando. Dialogheranno con l’autrice Santo Laganà (Associazione Città Invisibili), l’avvocato Elisa Miceli e la professoressa Barbara Andaloro.

L’incontro ha lo scopo di sensibilizzare su un tema altamente delicato, grazie alla viva testimonianza dell’autrice.

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