Giovedì 18 giugno prenderanno il via gli Esami di Stato. E puntuale arriva il messaggio di auguri rivolto agli studenti di Leon Zingales, Provveditore agli Studi di Messina

Care ragazze e cari ragazzi, mentre vi preparate per gli Esami di Stato, vi invio un pensiero che mi sorge dal cuore. Vi trovate in un momento di passaggio, in cui la vostra vita finalmente prende una forma nuova, più luminosa e consapevole. Fermatevi un attimo, non affrettatevi: nell’era del dominio della velocità e dell’efficienza, non dimenticate il tempo dell’attesa e della contemplazione.

Non abbiate paura di sognare. Il mondo al di fuori di queste aule sembra aver perso il suo senso, e ha un gran bisogno del vostro sguardo, della vostra energia e della vostra capacità di immaginare ciò che ancora non esiste. Non lasciate che le incertezze del presente oscurino i vostri desideri. Il sogno non è una fuga dalla realtà; è la stella polare che ci aiuta a orientarci nel mare aperto della vita.

Cercate la Bellezza in ogni cosa: nelle parole che scriverete, nei gesti di solidarietà verso i vostri compagni, nel coraggio di essere autentici. La Bellezza è la forza più rivoluzionaria ed è l’arma più potente che avete per curare le ferite di un mondo bisognoso di luce. Portate con voi la Speranza. Non una speranza ingenua, ma una speranza attiva, coraggiosa, forgiata da impegno, sacrificio e passione.

Siate costruttori del futuro. Credete nel valore unico e irripetibile che ciascuno di voi porta con sé.Siate pronti. Avete in mano le chiavi per aprire porte che ora vi sembrano chiuse. Andate incontro a ciò che verrà con la fronte alta, la coscienza pura e il cuore aperto. E’ giunto il momento di spiegare le vele, navigare verso l’orizzonte e controllare i venti. Vi auguro di trovare, in ogni sfida che dovrete affrontare, la gioia di scoprire chi siete veramente. Buon cammino e buona vita.

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