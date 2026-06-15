L’, team che a Milazzo rappresenta le Mma (arti marziali miste) da quindici anni ormai, ha partecipato al Campionato Italiano che si è tenuto al Palazzo del Turismo di Jesolo organizzato da Federkombat.

I buoni risultati non sono mancati anche se questa trasferta è stata più difficile del previsto.

Tre Medaglie d’Argento e una di Bronzo per i giovanissimi milazzesi che si sono cimentati nell’impresa.

Luca Spoto, dopo aver vinto quarti di finale e semifinale contro due avversari preparati,ha perso in finale ai punti per decisione arbitrale,ma ha dimostrato di star crescendo molto a livello tecnico e mentale.

Simone Iannello, già medaglia d’oro nelle precedenti tre edizioni, è arrivato in finale ma la non perfetta condizione fisica gli ha impedito di vincere ancora.



Davide Iannello conquista un secondo posto, mancando per pochissimo la vittoria in finale.

Giorgio Andaloro purtroppo perde in semifinale a causa di qualche errore tecnico-strategico, ma resta comunque un atleta con ampi margini di miglioramento, come tutti gli altri.

Tutti gli atleti sono stati formidabili per il coraggio e la disciplina con le quali hanno affrontato la dura prova della Categoria Assoluti.

Il Team Rudis sta continuando a lavorare in modo specifico e professionale per creare atleti che siano un punto di riferimento nella città grazie al lavoro portato avanti dai coach Salvatore Andaloro, Ivan Nania e Roberto Andaloro.

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