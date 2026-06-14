Per la SS Milazzo nuova stagione senza Mauro Versaci. La società mamertina, con un comunicato stampa, ha ufficilizzato le dimissioni del presidente.

«Versaci manterrà – si legge nella nota inviata ai giornali – il proprio incarico fino al 30 giugno, confermando il proprio disimpegno personale a partire dalla nuova stagione sportiva che decorrerà dal 1 luglio. Un’intenzione già mostrata ufficiosamente nei mesi scorsi, che arriva al termine di un ciclo vincente e ricco di soddisfazioni. Il presidente in ogni caso considera concluso il proprio lavoro al vertice della società».

«Come già anticipato – si legge ancora – si sta lavorando ed è in corso una trattativa di avvicendamento all’interno della compagine socio/dirigenziale tra uscenti e subentranti, affinché il progetto sportivo della SS Milazzo vada avanti attendendo l’ingresso anche di potenziali nuovi soci che potrebbero registrarsi nei giorni che andranno da qui fino al 20 giugno».

Confronto interno, in corso ormai da settimane, necessario per chiarire definitivamente il futuro della SS Milazzo.

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