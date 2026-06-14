L’amministrazione comunale di Milazzo informa di aver trasmesso una comunicazione a tutti i concessionari di aree demaniali marittime presenti sul territorio cittadino, richiamando l’attenzione sugli obblighi relativi alla pulizia e al mantenimento del decoro delle aree in concessione e degli spazi immediatamente limitrofi.

L’iniziativa nasce nell’ambito delle attività di monitoraggio e tutela del litorale cittadino e fa seguito ad alcune segnalazioni pervenute agli uffici competenti riguardanti la necessità di garantire una costante cura degli arenili in vista dell’avvio della stagione balneare. Nella nota inviata ai concessionari viene ricordato che gli interventi di pulizia delle aree interessate costituiscono un preciso adempimento previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni regionali che disciplinano l’utilizzo del demanio marittimo.

L’amministrazione ha pertanto invitato gli operatori a proseguire e intensificare le attività di pulizia e manutenzione ordinaria, assicurando che tali interventi vengano effettuati con regolarità e nelle fasce orarie più idonee, così da garantire adeguati livelli di sicurezza, decoro e fruibilità degli spazi destinati alla balneazione. Gli uffici comunali continueranno a svolgere le consuete attività di verifica sul territorio, nell’ottica di una collaborazione costante con i concessionari e con tutti i soggetti che operano lungo il litorale, al fine di assicurare la migliore accoglienza possibile ai cittadini e ai visitatori.

L’amministrazione comunale rinnova il proprio apprezzamento per l’impegno degli operatori del settore e confida nella piena collaborazione di tutti per contribuire alla tutela dell’ambiente costiero e alla valorizzazione delle spiagge cittadine, patrimonio di grande valore per la comunità milazzese.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin