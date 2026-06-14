LETTERA. Gatto investito: «a Milazzo di notte nessun intervento, ho portato io a Messina. Sono indignata»

LETTERA. Gatto investito: «a Milazzo di notte nessun intervento, ho portato io a Messina. Sono indignata»

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice che racconta di un gatto investito e della mancanza in città dell’assistenza notturna per le emergenze veterinarie.

LA LETTERA. Questa sera a Milazzo un gatto è stato investito e lasciato ferito in strada. Cercando aiuto, ci siamo sentiti dire che dopo le 23 il servizio di assistenza notturna per le emergenze veterinarie non è più disponibile e che, se volevamo salvarlo, avremmo dovuto trasportarlo noi a nostre spese fino a Messina.

Ovviamente lo abbiamo fatto, perché davanti a un animale che soffre non ci si gira dall’altra parte. Ma è inaccettabile che in una città come Milazzo non sia garantita un’assistenza adeguata per le emergenze veterinarie notturne.

Con questa lettera voglio esprimere tutta la mia indignazione nei confronti di chi dovrebbe garantire un servizio efficiente e una tutela concreta degli animali sul territorio. Gli animali non smettono di aver bisogno di aiuto dopo le 23. Spero che questa situazione faccia riflettere e che vengano presi provvedimenti.

Mery Palmeri

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