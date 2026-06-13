SALINA. I riflettori del grande cinema tornano ad accendersi nella splendida cornice delle Isole Eolie. Ha preso il via ieri 12 giugno a Salina la XV edizione del Marefestival Premio Troisi, l’appuntamento estivo che ricorda l’indimenticabile Massimo Troisi. Madrina dell’evento come sempre Mariagrazia Cucinotta. Durante la prima serata non è mancato il ricordo di Clara Rametta, sindaco di Malfa recentemente scomparsa. Donna che ha sempre lottato per il rilancio della cultura nell’isola anche supportanto ogni anno il Festival diretto da Massimiliano Cavaleri.

L’evento clou della manifestazione è in programma per questa sera alle 22.30, quando sul palco allestito nella piazza di Malfa salirà Giancarlo Giannini, ospite d’onore di quest’anno.

A condurre i talk, le interviste e la tanto attesa consegna dei Premi Troisi 2026 saranno i Massimiliano Cavaleri e Nadia La Malfa. Attore monumentale, interprete tra i più grandi e autorevoli nella storia del cinema italiano e internazionale, Giancarlo Giannini ha attraversato oltre sessant’anni di carriera lasciando un segno indelebile tra cinema d’autore, teatro e grandi produzioni mondiali. Candidato all’Oscar per Pasqualino Settebellezze, protagonista dei capolavori firmati da Lina Wertmüller e volto iconico di film entrati nella storia del cinema, ha lavorato con registi come Ridley Scott ed è stato parte dell’universo di James Bond nei film Casino Royale e Quantum of Solace. Vincitore di 6 David di Donatello, 6 Nastri d’Argento, 5 Globi d’Oro e premiato anche al Festival di Cannes, Giannini rappresenta una delle eccellenze artistiche che l’Italia abbia saputo donare al mondo. La XV edizione del Marefestival Premio Troisi accoglie così una leggenda vivente del grande schermo.

Accanto al monumentale Giannini, il festival schiera nel corso di tutta la manifestazione un parterre di grandissimi ospiti del cinema italiano e internazionale che riceveranno il prestigioso riconoscimento.



​Cristiana Capotondi, attrice tra le più amate e poliedriche del panorama contemporaneo. Corinne Cléry, icona di fascino e talento cinematografico senza tempo. Marco Risi, regista e sceneggiatore che ha saputo raccontare l’Italia con uno sguardo unico e impegnato.

Premio Troisi andrà anche a Gerardo Ferrara controfigura di Massimo Troisi nel film “ll Postino”.

La kermesse continuerà fino a domani demenica 14 giugno. L’ultima serata è in programma a Pollara.

Durante la prima giornata è stata inaugurata l’opera simbolo che ricorda Troisi di recente restaurata.

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