Il Comune di Milazzo ha ottenuto dall’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente un finanziamento di 82.995 euro nell’ambito del Programma di ripartizione delle risorse destinate ai Comuni costieri della Sicilia per la valorizzazione e l’incremento dei servizi nelle spiagge libere attrezzate.

Le somme sono state assegnate a seguito dell’istanza presentata dall’Ente, corredata dal progetto predisposto dal 3° Servizio del 4° Settore Ambiente e Territorio, finalizzato al miglioramento e al potenziamento dei servizi nella spiaggia libera attrezzata di Ponente.

Gli interventi finanziati consentiranno di elevare ulteriormente gli standard di qualità e fruibilità dell’arenile attraverso la realizzazione di opere e servizi destinati sia ai residenti che ai visitatori.

In particolare il progetto prevede l’installazione di 20 docce ecologiche a riscaldamento solare con temporizzatore, distribuite lungo il litorale, in grado di garantire comfort ai bagnanti e, al tempo stesso, un utilizzo sostenibile della risorsa idrica.

Saranno inoltre collocati 20 pannelli informativi multilingue, con informazioni utili sulla spiaggia, sulle norme comportamentali da rispettare, sui servizi presenti, sulle attività di assistenza ai bagnanti e sulle peculiarità ambientali del territorio, compresa l’Area Marina Protetta di Capo Milazzo.

Tra gli interventi programmati figura anche la realizzazione di una nuova area dedicata al beach volley, attrezzata per consentire la pratica sportiva e favorire momenti di aggregazione lungo il litorale.

Previsto infine il potenziamento dell’Area Agility Dog – Bau Beach, con nuovi servizi e attrezzature dedicate agli animali d’affezione e ai loro proprietari, rendendo ancora più accogliente e funzionale uno spazio che negli ultimi anni ha registrato una crescente frequentazione.

«L’assegnazione di questo finanziamento – afferma l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo – rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dagli uffici comunali e per la progettualità che l’Amministrazione sta portando avanti sul fronte della valorizzazione del litorale. La spiaggia di Ponente è uno dei luoghi simbolo della nostra città e merita interventi capaci di migliorarne la fruizione e la qualità dei servizi».

«Le nuove docce ecologiche, i pannelli informativi, l’area beach volley e il potenziamento della Bau Beach – prosegue Romagnolo – contribuiranno a rendere l’arenile sempre più accogliente, accessibile e moderno, nel rispetto dell’ambiente e delle esigenze di cittadini e turisti».

L’intervento si inserisce nel percorso di valorizzazione della costa milazzese già avviato dall’amministrazione comunale e in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di miglioramento della qualità dei servizi turistici perseguiti dall’Ente.

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