Nuove regole per la viabilità lungo la via Tono e il Lungomare di Ponente nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e di miglioramento dell’accessibilità approvati dall’amministrazione comunale. Con un’apposita ordinanza il comandante della Polizia locale Salvatore Campagna ha disciplinato la circolazione nell’area interessata dai lavori, prevedendo una serie di misure finalizzate a garantire sicurezza e funzionalità dei nuovi accessi al terrapieno che saranno realizzati tra lo stadio “Marco Salmeri” e il parcheggio del Tono.

L’intervento si inserisce nel progetto di manutenzione straordinaria del Lungomare di Ponente, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione dello scorso febbraio. Tra le opere previste vi è la realizzazione di quattro varchi di accesso al terrapieno, pensati per consentire ai mezzi comunali e alle ditte incaricate della manutenzione di raggiungere più agevolmente le diverse aree del litorale, riducendo i tempi di intervento e migliorando il controllo del territorio.

I nuovi accessi saranno collocati in corrispondenza dei civici 16, 66, 102 e 168 di via Tono. Per garantire la piena fruibilità dei varchi, l’ordinanza dispone il divieto permanente di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate, per tutta l’estensione che sarà delimitata dall’apposita segnaletica orizzontale.

Contestualmente viene introdotto il limite massimo di velocità di 20 chilometri orari per tutti i veicoli che percorreranno i tratti di terrapieno, con ulteriore indicazione di procedere a passo d’uomo. Una misura che punta a rafforzare la sicurezza in una zona frequentata soprattutto durante la stagione estiva da pedoni, bagnanti e fruitori delle aree costiere.

Nel progetto viene evidenziato come i nuovi varchi possano rappresentare anche una risorsa per il futuro utilizzo dell’area in occasione di attività temporanee e manifestazioni autorizzate, contribuendo nel contempo a ridurre i disagi provocati dalla circolazione dei veicoli sul terrapieno, spesso causa di polveri e potenziali situazioni di rischio per la mobilità pedonale.

Le nuove disposizioni entrano in vigore con effetto immediato e resteranno operative a tutela della sicurezza pubblica e della corretta gestione delle aree interessate dagli interventi di riqualificazione del Lungomare di Ponente.

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